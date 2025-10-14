¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛCHAQLA.¡¢ÀõÁð²Ö·à¾ìÃ±ÆÈ¸ø±é¡ã·ÝÃ£¼Ô¡ä¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï·Ý½Ñ¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
CHAQLA.¡É¤¬10·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö·à¾ì¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¡ãCHAQLA. ·à¾ì¸ø±é¡Ö·ÝÃ£¼Ô¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
·ëÀ®¤«¤éÌó2Ç¯¤Ç¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥·¡¼¥ó¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëCHAQLA.¤¬¡¢ÀõÁð²Ö·à¾ì¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¡ã·ÝÃ£¼Ô¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢È©´¨¤¤É÷¤¬¿á¤È´¤±¤ë±«¤ÎÀõÁð¡£Îò»ËÅªÌ¾½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁÅý¤ÈºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¥«¥ª¥¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢CHAQLA.¤Ï²¿¤ò´ë¤à¤Î¤«¡£
ºÇ¿·EP¡Ø³ÐÌ¿È×¡Ù¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤Æ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ý¡¹¤ËËÜ¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖCHAQLA.·à¾ì¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡×¤È¡£²ñ¾ì¤ÎÈâ¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖCHAQLA.·à¾ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£
µÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¸åÊý¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§¤Ç¥Ú¥¤¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤â½ê¶¹¤·¤È¥¢¡¼¥È¤ä¾®Æ»¶ñ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥×¤Ê¤É¤Îµ¡ºà²ó¤ê¤«¤é¾ÈÌÀ¤Þ¤ÇÊ¤¤¦¥¢¡¼¥È¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Î¥À¡¼¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¿§»È¤¤¤Ç¡¢¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ý¥Ã¥×¡£ÆÇ¡¹¤·¤¤Á¯¤ä¤«¤µ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥ó¥¹¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢°ì½Ö¤Ç°ÛÀ¤³¦¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢°ÒÀª¤Î¤¤¤¤²ÎÉñ´ì¤Î¤ªÓò»Ò¤È¤È¤â¤ËÀõÁð¤òïèÊâ¤¹¤ë4¿Í¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡ÖÀõÁð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡ª¡×¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ëÀë¸À¤ò·Ð¤Æ¡¢Bikky(Dr)¡¢kai(G)¡¢ÂëÇµ½õ(B)¤¬Èô¤Ó¤À¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁõ¾þ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤3¼Ô3ÍÍ¤Î¿·°áÁõ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿ANNIE A(Vo)¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡£ÍçÂ¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦ANNIE A¤Î°ì³å¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤ÇËë¤¬³«¤¤¤¿¡£
Bikky¤ÈÂëÇµ½õ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥ê¥º¥à¤ò¼´¤Ë¡¢kai¤Î¥®¥¿¡¼¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËË½¤ì²ó¤ê¡¢ANNIE A¤¬ÎÏ¶¯¤¯¸ÀÍÕ¤È¥á¥í¥Ç¥£¤òÊü¤Ä¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿µðÂç¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢CHAQLA.·à¾ì¤Î´°À®¤À¡£ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶õ´Ö¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¥¢¡¼¥È¤ÈÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½±¤¤Íè¤ëÇú²»¡£²»¸»¤ò¾å²ó¤ëÀ¸¤Î²»°µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¹±Îã¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ·Þ¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹Â¦¤Ë¤â¾¯¤·¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÉñÂæ¤Ë·ü¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¤Ç÷¤¬¡¢¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤È¶õµ¤¤ò¿Ì¤ï¤»¤ÆÉÝ¤¤¤Û¤É¤À¡£
°ÎÂç¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬ÃÆ¤±¤ë¡ÖSINK SPIDER¡×¡¢¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBACK TO THE FUTURE¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢4¿Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯°µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¤â°ìÅÙÌÜ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¡Ø³ÐÌ¿È×¡Ù¤«¤é¤Î¡ÖANTHEM¡×¤À¡£»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ëÂëÇµ²ð¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Çí¤½Ð¤·¤Î¥é¥Ã¥×¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëANNIE A¡£Bikky¤ÎÌîÀÅª¤Ê¥É¥é¥à¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢kai¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡È²æ¤Î¿´Â¡¤¬³êÁöÏ©¤«¤é·¯¤ÎÀº¿ÀÀ¤³¦¤Ø¡É¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î¤È¤ª¤ê¡¢CHAQLA.¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È²»³Ú¤¬¿´¤ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÛÄ¥´¶¤Ï´°Á´¤Ë¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥ô¤ÇÄ°¤±¤ë»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ®°Õ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥é¥¤¥ô¤Î¶õµ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À´À¤ò¤«¤¤¤ÆË½¤ì¤ë°ìÂÎ´¶¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢CHAQLA.¤Î¥Ó¡¼¥È¤òÁ´¿È¤ÇÌ£¤ï¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÏ¢ÂÓ´¶¡£4¶ÊÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â¥Õ¥í¥¢¤Ë¤â¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¸÷·Ê¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²áµî¤Î¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò»ý¤¿¤»¤¿±é½Ð¤ä°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¿CHAQLA.¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀõÁð²Ö·à¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦Áõ¾þ°Ê³°¤Ï4¿Í¤Î²»¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£ANNIE A¡¢kai¡¢ÂëÇµ½õ¡¢Bikky¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬ÉñÂæ¾å¤Çºî¤ê½Ð¤¹¡Ö·Ý¡×¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¨¡¨¡¡ã·ÝÃ£¼Ô¡ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤¿°ÕÌ£¤È³Ð¸ç¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢CHAQLA.¤Î¥í¥Ã¥¯¤¬ÕÔ¤àº¬¸»Åª¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¡¢½øÈ×¤«¤é¶Ã¤¯¤Û¤É¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²ñ¾ì¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÆ»¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤¿4¿ÍÁÈ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¥Á¥ã¥¯¥é¡É¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¤«¤é¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Þ´¶¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢ÂèÏ»´¶¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¨¡¨¡ANNIE A
¡Ö½éÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥á¥«¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈANNIE A¤¬¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò³°¤·¤ÆÆÍÆþ¤·¤¿¸åÈ¾Àï¡£¥È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¡ÖAround the alien¡×¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤ò¥é¥Ã¥×¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÖLv.600¡×¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¡×¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥³¥¦¥·¥ç¥¦¥Æ¥»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î±Ô¤¤²»¿§¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢kai¤Î¥®¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÈÍí¤ó¤À¤ê¡¢ANNIE A¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î·ÝÃ£¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ô¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬±Ç¤¨¤ë¤Î¤â´üÂÔ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´É³Ú´ï¤¬Æþ¤ë¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤¿±éÁÕ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤ÈÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë²»¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬CHAQLA.¤é¤·¤¤¡£¡ÖºÇ¹â!!¡×¤È»¾¤¨¤Æ¥³¥¦¥·¥ç¥¦¥Æ¥»á¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢X JAPAN¤Î¡ØART OF LIFE¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢ANNIE A¤¬¡ã·ÝÃ£¼Ô¡ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤Ï·Ý½Ñ¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤à¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç·ÝÃ£¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£º£Æü¤ÏCHAQLA.¤¬·ÝÃ£¼Ô¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤¤¤½¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â·ÝÃ£¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡ª ËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤ÆÍ¦µ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡½¡½ANNIE A
¤½¤³¤«¤é¡Ö²¶¤Î¸Ø¤ë·ÝÃ£¼Ô¤¿¤Á¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿¶¤ê¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡È·Ý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡Ø³ÐÌ¿È×¡Ù¤«¤é¤Î½éÈäÏª¶Ê¡ÖRevolution-365¡×¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òµ¯ÇúºÞ¤Ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£
Æ±¤¸¤¯½éÈäÏª¤Î¡ÖPLASMA⚡¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ëºî¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Àú¤ê¤Ë±þ¤¨¤Æ¥µ¡¼¥¯¥ë¥â¥Ã¥·¥å¤¬È¯À¸¡£¥Õ¥í¥¢¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢¥Ø¥ô¥£¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥®¥ó¥°¤Ë¤È¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤³Ú¶Ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤â¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤¬ÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥ê¡¼¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¼ó³¡¤Î²»¡×¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÏ¢Åê¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤ÆÀª¤¤¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¥é¥¹¥È¤Ë¡ÖÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÍ·±àÃÏ¡¢²Ö¤ä¤·¤¤ò¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡ÖPLAY BACK!!¡×¤òÆÏ¤±¡¢Âç¹ç¾§¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤ÆËÜÊÔ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥°¥Ã¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¶Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈANNIE A¤¬¾Ò²ð¤·¡¢¡Ø³ÐÌ¿È×¡Ù¤«¤é½éÈäÏª¶Ê¡ÖSpiritual story¡×¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¸Ê¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¥é¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëANNIE A¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¥Á¥ë¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢CHAQLA.¤Î¥é¥¤¥ô¤Ë¿·¤·¤¤¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢º£Ìë¤Î¥é¥¤¥ô¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ø³ÐÌ¿È×¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¡£½éÈäÏª¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤É¤ì¤À¤±¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ËþÂ¤²¤Ë¥Õ¥í¥¢¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿ANNIE A¤¬¡Öº£¡¢¤¹¤´¤¯·¯¤¿¤Á¤«¤é°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Î¿Í´Ö¤Î²¶¤Ï¡¢¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤À¤±¤É¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²Î¤¨¤Æ¤ë¡£º£À¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»×¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·¯¤¿¤Á¤Ë°¦¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö°¦¡×¤Ø¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é²Î¤¦ANNIE A¤ÎÇØÃæ¤Ëkai¤¬¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢ÂëÇµ½õ¤ÈBikky¤Î²¹¤«¤¤¥ê¥º¥à¤¬»Ù¤¨¤ë¡£°¦¾ð°î¤ì¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨ÀÚ¤ê¡¢4¿Í¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤ª¤âÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¡¢Bikky¤¬¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈºÆ¡¹ÅÐ¾ì¡£4¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÆóÅÙÌÜ¤Î¡ÖPLAY BACK!!¡×¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¾¡ª ²¶¤Ï²»³Ú¤È¤¤¤¦Æ»¤òÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Í¤¨¡ª¡¡¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡ª¡×¤ÈANNIE A¤¬¶«¤Ó¡¢°ìÅÙÌÜ¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¹ç¾§¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥²¥¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡Ö·Ö¤Î¸÷¡×¤Ç¤ªº×¤êÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¡¢ËÜÅö¤ÎÂçÃÄ±ß¡£Bikky¤Î¥É¥é¥à¤ËÁ´°÷¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î°ì²»¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ï¥é¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾»ÄÀË¤·¤µ¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¤¥ô¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¤Î¤ÏANNIE A¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¡£
¡ÖCHAQLA.¹¥¤¡© ²¶¤é¤âÂç¹¥¤¤À¡ª ¤Þ¤¿¤Ê!!¡×¨¡¨¡ANNIE A
¼«¤é¤¬¿®¤¸¤ë²»³Ú¤È¥¢¡¼¥È¤ò¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢Àë¸ÀÄÌ¤ê¤Î¡ã·ÝÃ£¼Ô¡ä¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿CHAQLA.¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢·ëÀ®¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯2Ç¯ÌÜ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¹Óºï¤ê¤ÇÌ¤´°À®¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¡Ö·Ý¡×¤ÏÁ¯Îõ¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢11·î¤«¤éÁ´ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¡ãCHAQLA.ONEMAN TOUR ¥Á¥ã¥Í¥ê¥ó¥°¡ä¤ËÎ¹Î©¤Á¡¢ÌµÆó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤°Õ»Ö¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¤¼¤Ò¤È¤âCHAQLA.¤Îº£¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¡¢·ëÀ®2Ç¯ÌÜ¤«¤éCHAQLA.¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È¼«Ëý¤¹¤ëÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¸åÆ£´²»Ò
»£±Æ¡ý¾®ÎÓ¹°Êå
¢£¡ãCHAQLA. ·à¾ì¸ø±é¡Ö·ÝÃ£¼Ô¡×¡ä2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)¡÷Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö·à¾ì SETLIST
01 ¥¤¥¨¥¹
02 SINK SPIDER
03 BACK TO THE FUTURE
04 ANTHEM
-Lucky Strike
05 Liberation-369
06 POISON
07 Around the alien
08 Lv.600
-hi-lite-
09 ¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê
10 ¥ß¥¹¥¥ã¥¹¥È
11 Revolution-365
12 PLASMA⚡
13 ¥ê¡¼¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
14 ¼ó³¡¤Î²»
15 PLAY BACK!!
encore
en1 Spiritual story
en2 ¶Ë¾å¤ÊLOSER
en3 ÂÀÍÛ¤Î°Ëâ
en4 Ì¤ÃÎ¤Ø¤ÎÎ¹Ï©
en5 °¦
W.encore
en6 PLAY BACK!!
en7 ·Ö¤Î¸÷(Reggae ver.)
en8 ·Ö¤Î¸÷(Punk ver.)
¢£¡ãCHAQLA.ONEMAN TOUR ¥Á¥ã¥Í¥ê¥ó¥°¡ä
¢§2025Ç¯
11·î22Æü(ÅÚ) Ì¾¸Å²° HeartLand
open17:00 / start17:30
11·î29Æü(ÅÚ) »¥ËÚ Crazy Monkey
open17:00 / start17:30
11·î30Æü(Æü) »¥ËÚ Crazy Monkey
open17:00 / start17:30
12·î13Æü(ÅÚ) ¿À¸Í VARIT.
open17:00 / start17:30
12·î14Æü(Æü) Âçºå OSAKA MUSE
open17:00 / start17:30
¢§2026Ç¯
01·î17Æü(ÅÚ) ÀçÂæ LIVE HOUSE enn 3rd
open17:00 / start17:30
01·î31Æü(ÅÚ) Åìµþ WWW X
open16:45 / start17:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä¡§4,500±ß(ÀÇ¹þ)
ÅöÆü¡§5,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
°ìÈÌÈ¯Çä¡§10Ç¯11Æü(ÅÚ)10:00¡Á
https://eplus.jp/chaqla/
¢£3rd EP¡Ø³ÐÌ¿È×¡Ù
2025Ç¯10·î1Æü(¿å)È¯Çä
¢§Í½Ìó¥ê¥ó¥¯
MAVERICK STORE¡§https://www.maverick-stores.com/chaqla/
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§https://tower.jp/artist/6112962
Pre-ad/Pre-save¡§https://chaqla2025.lnk.to/KAKUMEIBAN
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1 -µ¯-
2 PLASMA
3 Revolution-365
4 Crush! my honey
5 ANTHEM
6 Spiritual story
¢£¡Ø³ÐÌ¿È×¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã³ÐÌ¿º©¿Æ²ñ¡ä
10·î01Æü(¿å)18:00¡Á¡¡¥¨¥ó¥¿¥Ð¥¢¥¥Ð
10·î04Æü(ÅÚ)18:00¡Á¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÃÓÂÞÅ¹
10·î05Æü(Æü)18:00¡Á¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹
10·î13Æü(·î/½Ë)12:00¡Á¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹
11·î23Æü(Æü/½Ë)18:00¡Á¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹
11·î30Æü(Æü)12:00¡Á¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹
12·î12Æü(¶â)18:00¡Á¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿À¸ÍÅ¹
12·î15Æü(·î)18:00¡Á¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹
¾ÜºÙ¡§https://www.chaqla.com/news/250814_04/
