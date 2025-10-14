¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡Öµ¤Ì£°¤¤¡Ä¡×¡¡¸µAKB48²£»³Í³°Í¡¢ÇÑÔÒ¥Û¥Æ¥ë¡È¿´Îî¥í¥±¡É¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£»³Í³°Í¤¬4Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿´Îî¥í¥±¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
²£»³Í³°Í
¡ûÆ°Êª¤Ê¤Î¤«¿Í¤Ê¤Î¤«¡ÄÆæ¤ÎÂÀ×
¿´Îî¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿²£»³¡£¤·¤«¤·¡¢°ìºòÇ¯¡¢ÇÑÔÒ¥Û¥Æ¥ë¤Î¿´Îî¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊÉ¤¬Á´ÌÌ¶ÀÄ¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡£µ¤»ý¤Á°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ªÉ÷Ï¤¤È¤«¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢²¿½½Ç¯¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÊÉÌÌ¤Î¶À¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤ÎÂÀ×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ°Êª¤Ê¤Î¤«¡¢¿Í¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÀ×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«µ¤Ì£°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£½³¤Ã¤¿À×¤Ê¤é¡¢1¸Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«? ¥¿¥¿¥¿¥¿¥ó¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÉô²°¤Ç¡¢²»¤òÏ¿²»¤¹¤ë¿Í·Á¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¥Ã¤Ã¤Æ¡£Å·°æ¤òÁö¤ê²ó¤ë²»¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤¬¾®Æ°Êª¤Î²ÄÇ½À¤òµ¿¤¦¤â¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÈÝÄê¡£¿Í·Á¤ËÂ²»¤¬Ï¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÆÅÙ¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥À¥À¥À¥À¥À¥Ã¤È¤¤¤¦Â²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥í¥±¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²»¤È¤«¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¡£·ù¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤ë²»¤È¤¤¤¦¤«¡£¾®Æ°Êª¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¥Ï¥Ã¥¥êÊ¹¤³¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿²£»³¡£¥í¥±¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¿Í¤Î´é¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ìÀäÂÐÇÁ¤¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹¥°æ¤â¡¢¡Ö¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡Á¡£ÉÝ¤Ã!¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡Ù¤ò³«Àß¡£¹¥°æ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ä¼èºà¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²øÃÌ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ²øÃÌ¤òÊ¹¤¯´ë²è¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç700ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï53Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
