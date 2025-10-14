¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛTHE ORAL CIGARETTES¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼±ÇÁüºîÉÊ¤ò¾å±Ç¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
THE ORAL CIGARETTES¤¬¡¢¡Ø¡ÖAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡×THE MOVIE¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò10·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿ÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
2025Ç¯4·î¤ËÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿THE ORAL CIGARETTES¤Ï¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿LIVE Blu-ray¡ØAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡Ù¤ò12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æº£²ó¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡ã¡ÖAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡×THE MOVIE¡ä¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁü¡£10·î11Æü¡¢12Æü¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬±Ç²è´Û¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï11Æü¤Ë´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç2²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢¤Î¤¦¤Á¡¢1²óÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£THE ORAL CIGARETTES¤Ï¾å±Ç¸å¤ËÅÐÃÅ¡£»³ÃæÂóÌé¡ÊVo, G¡Ë¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇ®¤¤Çï¼ê¤È´¿À¼¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
º£²ó±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAlterGeist0000¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÈ¼¤¤³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£THE ORAL CIGARETTES¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Þ¤ï¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ø¸þ¤±¤¿³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦4¿Í¡£¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»³Ãæ¤Ï¡¢²áµî¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ±é½Ð¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö±ÇÁü¤ÈËÍ¤é¤ÎÆùÂÎ4¤Ä¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»³Ãæ¤¬¿¨¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î±é½Ð±ÇÁü¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÃç´Ö¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ½Å¿¡ÊG¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡ËËÍ¤é¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤Ã¤¿±ÇÁü¥Ñ¥Í¥ë¤¬¡¢²áµîºÇÂçµé¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è´Û¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤âÇ÷ÎÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢1ËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£ÃæÀ¾²íºÈ¡ÊDr¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬¡Ä¡×¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ë¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ÇÁü¤â±é½Ð¤â¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤À¤·¡¢±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£ËÍ¤â³Ú¤·¤¯´Ñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ÑµÒ¤ÎÉ½¾ð¤ò±Ç¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤âº£ºî¤ÎÆÃÄ§¡£»³Ãæ¤¬´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤Æ»£¤é¤ì¤Æ¤ë»þ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¤ó¡©¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¤¢¤¤é¤«¤Ë¤¢¤¤é¡ÊB, Cho¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤ò¾·¤«¤º4¿Í¤Î¤ß¤Ç¿Ê¹Ô¡£4¿Í¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¶½¤¸¤¿¤ê¤È¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÎëÌÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£´ÑµÒ¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤ÆÎëÌÚ¤ò½Ë¤¦¤Ê¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¡ÖºÇ¸å¤Ï¥·¥²¤¬²Î¤¨¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÎëÌÚ¤¬Ç®¾§¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ ¥È¥¥¡¼ ¥ß¡¼¢ö¡×¤È²Î¤¦¥Æ¥Î¡¼¥ë¥Ü¥¤¥¹¤¬¶Á¤¯¤È¡¢¾ìÆâ¤Ï²¹¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ª½Ë¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â¥Ä¥¢¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯Îð¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤»¤º¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤È³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»³Ãæ¤¬²þ¤á¤Æ±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¿»þ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ò²¿²ó¤â´ÑÊÖ¤·¤¿¤¤¤·¡¢Â¾¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¤â¸«¤»¤¿¤¤¡£¡Ø¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò¤³¤ì¤À¤±°¦¤Î°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤ä¤Ç¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¤â¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±ÇÁü²½¤Î°ÕµÁ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤é¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¾®¥Ð¥³¤Ç¤â¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤ÆÉñÂæ°§»¢¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡ØAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡Ù¤Ï10·î19Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡ýËª¿Ü²ì¤Á¤Ê¤ß
¼Ì¿¿¡ýSHOTARO
¢£¡ãTHE ORAL CIGARETTES¡ÖERASE the BORDER TOUR 2026¡×¡ä
2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë°¦ÃÎ Zepp Nagoya
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ Zepp Nagoya
2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡ËÊ¡²¬ Zepp Fukuoka
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo
2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËµÜ¾ë SENDAI GIGS
2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡ËÂçºå Zepp Osaka Bayside
2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå Zepp Osaka Bayside
2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ Zepp Haneda
2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ Zepp Haneda
¡öÁ´¸ø±éÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
¢¡FCÀè¹Ô¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î16Æü¡Á9·î21Æü23:59¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¡§https://theoralcigarettes.com/news/detail/3032
¢£LIVE Blu-ray¡ØAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡Ù
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://theoralcigarettes.com/feature/altergeist0000arenatour2025_release
¡û¿ôÎÌ¸ÂÄê¹ë²ÚÈ×¡ÊÉÊÈÖ¡§BRXP-00058¡Ë
¹ë²ÚÆÃ¼ìBOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
²Á³Ê¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢¡ÆâÍÆ
¡¦Blu-ray DISC
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°ÍÑ NeSTREAM LIVE¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¡ÆÃÅµ
¡¦¹ë²ÚÆÃ¼ìBOX¡Ê27 x 20 x 6cm¡Ë
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥°(23 x 36cm)
¡¦ZINE(40¥Ú¡¼¥¸¡¿B5¡¿¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¡¿¸ÂÄêÊÔ½¸)
¡öÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¥·¥ó¥×¥ëÈ×¡ÊÉÊÈÖ¡§BRXP-00059¡Ë
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢¡ÆâÍÆ
¡¦Blu-ray DISC
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°ÍÑ NeSTREAM LIVE¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¨FC²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÊÎ¾·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢£¡ãALL MY LIFE TOUR 2025¡ä
2025Ç¯
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛZepp Osaka Bayside w/coldrain¡¡¡öSOLDOUT
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú¹Åç¡ÛBLUE LIVE¹Åç w/SPARK!!SOUND!!SHOW!!¡¡ ¡öSOLDOUT
10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡ÛSENDAI GIGS w/go!go!vanillas¡¡¡öSOLDOUT
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda w/SCANDAL¡¡¡öSOLDOUT
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka w/The BONEZ¡¡¡öSOLDOUT
10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛZepp Sapporo w/HEY-SMITH
11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛCOMTEC PORTBASE w/SiM¡¡¡öSOLDOUT
¡ûËÌ³¤Æ»¸ø±éÀè¹Ô¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§8·î4Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/theoralcigarettes/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡THE ORAL CIGARETTES ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡THE ORAL CIGARETTES ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡THE ORAL CIGARETTES ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡THE ORAL CIGARETTES ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡THE ORAL CIGARETTES ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëLINE
¼Ì¿¿¡ýSHOTARO