¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯±§º´»Ô¤Î´Ñ¸÷¸òÎ®ÆÃÊÌÂç»È¤Ë¡¡»Ô½Ð¿È¡¦¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬¡Ä¡×ÂçÊ¬
´Ñ¸÷PR¤ËÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô½Ð¿È¤Î¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï2022Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ü¥±Ã´Åö¤Î¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤È¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤ÎÊ¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Ï·ëÀ®¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤Î½Ð¿È¤¬¤³¤³±§º´»Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥Ó¤Ç»Ô¤Î´Ñ¸÷¸òÎ®ÆÃÊÌÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤Ï»ÔÌò½ê¤Ç°Ñ¾ü¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¸åÆ£ÎµÌé»ÔÄ¹¤«¤é2¿Í¤Ë°Ñ¾ü¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó
¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¢¡¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦Ê¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó
¡ÖÎ¨Ä¾¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×
¢¡¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬±§º´¤ÎPR¤òÇØÉé¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦Ê¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¡£¤Û¤ó¤È¤ËÉÔ¾Í»ö¤À¤±¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¯¥êー¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÊÉÔ¾Í»ö¤¬¡Ë¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤¤¿Í¤¬µ±¤¯¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼°¤Î¸å¡¢2¿Í¤ÏÁáÂ®±§º´¤«¤é¤¢¤²¤òPR¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç»È¤ÎÇ¤´ü¤Ï3Ç¯´Ö¤Çº£¸å¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï±§º´¿ÀµÜÁÏ·ú1300Ç¯¤Ê¤É¤òPR¤¹¤ë¤Û¤«11·î1Æü¤Ë¡¢»ÔÆâ¤Ç³®Àû¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÁÏ·ú1300Ç¯±§º´¿ÀµÜ¤Ç±§ºêÎµÆ¸¤µ¤ó¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ ¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì ÂçÊ¬
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
½»Âð,
²ð¸î,
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÇÛÀþ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ÖÎîº×