±§º´¿ÀµÜ¤ÇÊ¿°Â»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅýÅª¤Ê¿À»ö¡È¸æ¿ÀÇ½¡É¡¡»ùÆ¸¤¬¼ø¶È¤ÇÂÎ¸³¡Ö¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¡×ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Î±§º´¿ÀµÜ¤Ç¤ÏÍè½µ¡¢¸Þ¹òË¾÷¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÅÁÅý¤Î¿À»ö¸æ¿ÀÇ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÁ°¤Ë14Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç»öÁ°¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¡¢±§º´¾®³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸æ¿ÀÇ½¤ò¼çºÅ¤¹¤ë±§º´¿ÀÇ½²ñ¤Ç¤¹¡£
±§º´¿ÀµÜ¤Î¸æ¿ÀÇ½¤Ï¸©¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¤ÇÊ¿°Â»þÂåËö´ü¤«¤éÂ³¤¯¤È¤µ¤ì¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¿À»ö¤Ç¤¹¡£
¸æ¿ÀÇ½¤ÏËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸Þ¹òË¾÷¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÇ½¤ä¶¸¸À¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¤Ç¤ÏÇ½¤Î±éÌÜ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö±©°á¡×¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÎÉ¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¸æ¿ÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë³Ø¤ó¤Ç¤«¤é¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×
±§º´¿ÀµÜ¤Î¸æ¿ÀÇ½¤Ï10·î21Æü¤ËÇ½³ÚÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ìÆþ¾ì·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
