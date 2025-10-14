Clap Your Hands Say Yeah¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à20¼þÇ¯¤ËÌÀ¤«¤¹¿¿¼Â¡¢½éÍèÆü¤Î»×¤¤½Ð
¤½¤ì¤Ï2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤³¤È¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¥¶¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¹¤ä¥ä¡¼¡¦¥ä¡¼¡¦¥ä¡¼¥º¤¬³«¤¤¤¿ÆÍÇË¸ý¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¼þÊÕ¤«¤éÂ³¡¹¥¤¥¤Î¤¤¤¤¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð¸½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤¬¼ª¤ò¤½¤Ð¤À¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼·ó¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¦¥ó¥¹¥ï¡¼¥¹¤¬Î¨¤¤¤ë¥¯¥é¥Ã¥×¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥»¥¤¡¦¥ä¡¼¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î1ÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤¬2005Ç¯¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØClap Your Hands Say Yeah¡Ê°Ê²¼CYHSY¡Ë¡Ù¤ÏÅö»þ¼êÊü¤·¤Î¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢Åö»þºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ð¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥»¥¤¡¦¥ä¡¼¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë6Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£¿·ºî¤ÎÀ©ºî¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëº£Ç¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï5·î¤Ë¡ØCYHSY¡Ù¤¬¿·Áõ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ÇºÆÈ¯¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÊÔ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«»Ï¡£¤¹¤Ç¤ËËÌÊÆ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç20¸ø±éÍ¾¤ê¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Ï¤ä7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÍèÆü¤ÇÂçºå¡Ê10·î31Æü¡Ë¤ÈÅìµþ¡Ê11·î1Æü¡Ë¤Ç¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢Æ±ºî¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢Åö»þ¤ÎÈà¤Î¿´¶¡¢½éÍèÆü¤Î»×¤¤½Ð¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é20Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¡¢Ä¹¤¯ÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êì¤òË´¤¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¡£¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤À¿É¤¤¤±¤ÉÆü¡¹½ù¡¹¤Ë¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÊì¤ò½ä¤ë°ïÏÃ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡ØCYHSY¡ÙºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖThe Skin Of My Yellow Country Teeth¡×¤ÎMV
´°àú¼çµÁ¼Ô¤¬¤á¤¶¤·¤¿´°àú¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî
¡½¡ØCYHSY¡Ù¤Ï»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾È×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é½ÐÍè¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤òÀâÆÀ¤·¡¢È¯É½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤¿¤Î¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£Êì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÌµ¾ò·ï¤Ë±þ±ç¤·¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡ØCYHSY¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âËÍ¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤éËè²ó¿Í¡¹¤ÎÈ¿±þ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤í¤¦¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤í¤¦¤ÈËÍ¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØCYHSY¡Ù¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤À¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¶½Ì£¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¤³¤³¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤³¤Î¶Ê¤òÏ¿¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Åö»þËÍ¤Ï25ºÐ¤«26ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¡¼¥Î¤È¥ô¥§¥ë¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¿¥ë¡¼¡¦¥ê¡¼¥É¤È¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤ÎºÇ¹â¤ÊÉôÊ¬¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Þ¤ºÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢Á´ÊÔ¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤«ËÍ¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸·¤·²á¤®¤¿¤ó¤À¤è¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤·¡£
¡½¼«Ê¬¤Ï´°àú¼çµÁ¼Ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç²¿ÅÙ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝËÍ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤ÏËÄÂç¤ÊÎÌ¤ÎÌ¤È¯É½¤Î²»¸»¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¿ôÇ¯¸å¤ËÄ°¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢·ë¹½¤¤¤¤¶Ê¤¸¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¤½¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢2015Ç¯¤Î10¼þÇ¯¤Î»þ¤â´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÄ°¤³¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¦¤ó¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¹«¤Ë¤ÏÂçÀª¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤ÈÆ±»þ¤ËËÍ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢10Ç¯¤´¤È¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤Î³ÎÇ§¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´¶¤¸Êý¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤Í¡£¼ÂºÝ¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ËËÍ¤Î¿È¤Ë¤Ï¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î°õ¾Ý¤ò¿§ÉÕ¤±¤ë¡£Îã¤¨¤ÐºÇ¶á¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Î¶Ê¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤¢¤ì¤é¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿Èà¤Èº£¤ÎÈà¤Ï°ã¤¦¡£¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Ë¿Ö¤±¤Ð¶²¤é¤¯¡Ö¶Ê¤ÎÂª¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¸½ºß¤ÎÈà¤¬ÀÎ¤ÎºîÉÊ¤È¥³¥Í¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ï´ñÌ¯¤ÊÇ®°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤ë¼ï¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¤¸¤ã¤¢20Ç¯¸å¤Îº£¡ØCYHSY¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ã¼Ô¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ã¤¤º¢¤Î¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ë¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§´¶¤¸¤ë¤è¡£¤¢¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤é¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆºÇ¶áµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤è¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤Î²Î»ì¤ÏÆñ²ò¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÉ½¸½¤òÈò¤±¤ëÉÔ²Ä²ò¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ´ü¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§Â¿¤¯¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¢¤È¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·ÆÀ¤ë½ÐÍè»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÍ¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ó¤ÊÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¸°¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤ÇËÍ¤Ï¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Îºî¶È¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤Î²Î»ì¤ò¤Û¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÔ²Ä²ò¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¡£ËÍ¤¬»×¤¦¤Ë¡¢½ñ¤¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¶Ê¤ä»í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ËÉ¬¤º1¡Á2¹Ô¡¢ÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊª»ö¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡×¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²ÎÀ¼¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç
¡½¹«¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¿ÍÀ¸¤¬1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë2nd¤ÏÂçµÞ¤®¤Çºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ØCYHSY¡Ù¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ç¤âËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¡ØCYHSY¡Ù¤òÈ¯É½¤¹¤ëÁ°¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSome Loud Thunder¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò¤Û¤Ü½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£É½Âê¶Ê¤ä¡ÖSatan Said Dance¡×¤È¤«¡¢1st¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëº¬º¹¤·¤¿¶Ê¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤¢¤È¤Ç½ñ¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤Ï¡ØSome Loud Thunder¡Ù¤òºî¤Ã¤¿»þ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¤«¤Ê¤ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ÏÈ¾¤ÐÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥ë¥·¥·¥º¥à¤¬·òÁ´¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢ËÍ¤Ï¿Í¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤â²»³Ú¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤³¤½½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤ÏÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹ª¤ß¤Ë¿È¤ò½è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¤âÁ³¤ê¡£ÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¥ã¥ê¥¢¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£
¡½¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤Ê1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÁü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§Åú¤¨¤Ï¥¤¥¨¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¥Î¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò²Î¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤Í¡£Î¾¿Æ¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿50¡Á60Ç¯Âå¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´º¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇT¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¥Õ¥í¡¼¡õ¥¨¥Ç¥£¡Ê¢¨¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥±¥¤¥é¥ó¤È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤Î¶Ê¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤ä¡¢¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Î¡ØRemain in Light¡Ù¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¡¼¥Î¤¬Åº¤¨¤¿À¼¤Ë¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Â¾Êý¤Ç¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¶Ê¤Ë¸²Ãø¤Ê¥É¥é¥à¤È¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤Î½Å¤ÍÊý¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î²»³Úºî¤ê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÎÉ¼Á¤Î¶Ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢°ìÃ¶¶Ê¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÁü¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥³¥Ä¥³¥Äºî¶È¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¢¤È20¡óº¸Â¦¤Ë¥Ñ¥ó¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬Ìñ²ð¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î²»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯»þ¤â¡¢ÊÉ¤Î¿§¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤ê¾ÈÌÀ¤¬ÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£
¡½¤½¤ì¤Ïº¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¼«Ê¬¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤è¡ª ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2005Ç¯9·î¡¢NY¤Ç»£±Æ¡ÊPhoto by Pascal Perich/Contour by Getty Images¡Ë
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥½¥í¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶á¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö»þºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¤Î4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¨¡¨¡¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥ë¡ÊDr¡Ë¡¢¥ê¡¼¡ÊGt, Key¡Ë¡õ¥¿¥¤¥é¡¼¡ÊBa¡Ë¡¦¥µ¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥í¥Ö¡¦¥¬¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÊGt, Key¡Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤É¤ó¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¥í¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èà¤¬ÌÄ¤é¤·¤¿²»¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÍÇ½¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤º¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤Î¥Ç¥â¤ò¡¢ÆÈ¤ê¤Ç¥É¥é¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤ä¥·¥ó¥»¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£½é¤á¤ÆÁ´°÷¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤¿»þ¡¢¡ÖOver and Over Again (Lost and Found)¡×¤ä¡ÖDetails of War¡×¤ò»î¤·¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡£³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Ç½ÐÍè¤ë¸Â¤ê·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤ó¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖUpon This Tidal Wave of Young Blood¡×¤Ï¥É¥é¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤È¥·¥ó¥»¤È¥Ù¡¼¥¹¤È¥¢¥³¥®¤Ç¸¶·¿¤òºî¤ê¡¢¹½À®Í×ÁÇ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ç¥â¤ò¿¿»÷¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤½¤Î¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥é¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ÏËÍ¤Î¥Ç¥â¤Î¤½¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤ËÈà¤é¤Î²ò¼á¤ËÇ¤¤»¤¿¤ó¤À¤è¡£
¡ÖHeavy Metal¡×2007Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤É¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡Ä¡ÄËÍ¤é¤Ï¥í¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥É½£¤Î¥×¥í¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥·¡¼¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤³¤¦¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶ìÏ«Â³¤¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£°Àï¶ìÆ®¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼Â¤ÏÅö½é¤Ï¡¢Á´ÊÔ¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç»î¤·¤Ë¡ÖIn This Home on Ice¡×¤ò30²ó¤¯¤é¤¤¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÆü¤¬Àõ¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç´°àú¤ËÃ¡¤¯¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ëè²ó´ö¤Ä¤«¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥é¥¤¥Ö¡¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤ÈÄü¤á¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥ç¡¼¥ó¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´°àú¤ËÃ¡¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¡ÖOver and Over Again (Lost and Found)¡×¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ËÍ°Ê¾å¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤¿¤Ã¤±¡£¤¹¤Ç¤ËÄ¹¤¤´Ö¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ËÍ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë¶Á¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£Ç®°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¿§¡¹È½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Î¥È¥à¡¦¥ô¥¡¡¼¥ì¥¤¥ó¤ä¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÅö»þ¤¹¤Ç¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£18ºÐ¤«19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¤ò»Ö¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤é¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼¤ä¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¤ä¥Æ¥ì¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Î¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤²ÎÀ¼¤À¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤Í¡¢²Î¤ÎÌÌ¤Ç¤âÊì¤¬ËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¿È¶á¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤è¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤È¼þ°Ï¤Ë¸ª¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£
¡½Åö»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥»¥¤¡¦¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ê·Á¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¤é¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢CD¤òºÊñ¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò´«¤á¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¦¡Á¤ó¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤Í¡£¼Â¤ÏËÍ¤é¤âÅö»þ¡¢¹Í¤¨ÆÀ¤ë¸Â¤ê¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¥Î¡¼¤È¸À¤Ã¤¿¡£·è¤·¤ÆÅ¨°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤â¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤¿¤ó¤À¤è¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¿É¤¤Î¹¤Ë½Ð¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï´«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ìÃ¯¤«¤Ë¥Ø¥ë¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤·¡¢º£¤Ç¤ÏËÍ¤âSecretly Canadian¤äDomino¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤â¤·¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ç´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤¹¤´¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¦¥ê¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ã¥×¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥»¥¤¡¦¥ä¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¿·Á¯¤À¤Ê¡ª¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¥®¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Î¥½¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHeavy Metal¡Ù¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£
¡½³Î¤«¤Ë¡ØCYHSY¡Ù¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤µ¤Ã¤¤¢¤Ê¤¿¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ë¿§¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±®¤¨¤ë¤±¤É±Æ¶Á¸»¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¯¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Êý¡¹¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï°úÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¥¸¥ã¥º¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤âÊÙ¶¯¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤Ë²¿¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2005Ç¯¤È½éÍèÆü¤Îµ²±
¡½ËÜºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿2005Ç¯¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥¶¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¡ØAlligator¡Ù¤äLCD¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î1st¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾È×¤¬Â³¡¹Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÂþÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Âç¤¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¤¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤é¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥¶¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÁ°ºÂ¤òÌ³¤á¤¿¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤äTV¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥ì¥Ç¥£¥ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Æ¡¢ÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬±ó´¬¤¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¥·¡¼¥ó¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÂçÀª¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤·¤Í¡£
¡½¥Ð¥ó¥É¤ò½ä¤ë¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈºÇ½é¤ËÇ§¼±¤·¤¿½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¦¤ó¡£¤½¤â¤½¤âËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¥½¥í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯É½¤Þ¤Ç1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤ÀºÎÏÅª¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¼þÊÕ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÏÃå¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤ëÆüØ³Á³¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤«ÆüËÜ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤ä¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤À¤è¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤«À®¸ù¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¶²¤é¤¯¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌÏÊï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¼¼¤Ç¤Î²ñµÄ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¥±¡¼¥¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£´üÂÔ´¶¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌµ¸ú²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡£
¡½¤½¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤Ï2006Ç¯1·î¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¹¤´¤¯Á¯ÌÀ¤Êµ²±¤¬¤¢¤ë¤è¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÅÔ»Ô¤Ï¤¹¤´¤¯Â©¶ì¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¿Í¸ý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤ï¡¢¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÄ®¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤ËÍè¤Æ¤ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤è¡£À¤³¦¤Ë¤Ï¡¢Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤³¤³¤ÏËÍ¤ÎÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤À¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ®¤¬´ö¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Ï¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤ÎËÍ¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¶õ¹Á¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç½ÂÃ«¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¥í¥Ö¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á´¤¯±Ñ¸ì¤òÃý¤é¤Ê¤¤¥·¥§¥Õ¤¬ÆÈ¤ê¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤ÊÅ¹¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÇÊÉ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î¤Û¤«¤Ë½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤Î¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢½Ð¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤Í¡£¤¢¤Î¿©»ö¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Î¹¤Î½ø¾Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£
¡½º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ç¤Ï20Ç¯Á°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Ð¥ó¥É¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤Ï½éÍèÆü¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸½ÂÃ«¥¯¥¢¥È¥í¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥·¥ç¥¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤Þ¤º¡¢20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤¿¤ÀÀÎ¤è¤ê¤â´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Î¤«½é¤á¤Æ¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Î²»¸»¤¬¤É¤³¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ï¤ä¤¿¤é¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´Ñ¤ë¿Í¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¤âÍî¤ÁÃå¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¼ã¤¤º¢¤è¤ê¤âËÍ¤Ï¤¤¤¤¥·¥ó¥¬¡¼¤«¤Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
Photo by Matt Barrick
¡½¤¢¤Ê¤¿¤¬2021Ç¯È¯É½¤·¤¿¥¯¥é¥Ã¥×¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥»¥¤¡¦¥ä¡¼¤ÎºÇ¿·ºî¡ØNew Fragility¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËÜºî¤òÈ¯É½¤·¤¿º¢¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡ÖCYHSY, 2005¡×¤Ê¤ë¶Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄ¹´ü´Ö¸Î¶¿¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ²á¤´¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2005Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¡ÖCYHSY, 2005¡×¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤ÎËÍ¤Ï¿´¤ÎÊ¿°Â¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤È¡¢Åö»þ¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤µ¤Ã¤¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¥Ä¥¢¡¼¤ËÈ¼¤¦ÉÑÈË¤Ê°ÜÆ°¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÈÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬ºÇ½é¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¿ÈÊÕ¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Á´ÈÌÅª¤ËÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²»³Ú¶È³¦¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉ½ÁØÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬È¼¤¦¤·¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¹³¤¦¤ÄÌô¤òÉþÍÑ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤±¤É¤Í¡£¤Ç¡¢¡ÖCYHSY, 2005¡×¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤òµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍýÍ³¤òÃµ¤·¤ÆÍý²ò¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤ó¤À¡£²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï°Â°×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡ª
¡½º£¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¦¤ó¡£¤¢¤ì¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò´Ë¤á¤¿¤·¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤Ï¾ÃÌ×¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òË¬¤Í¤Æ¡¢¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ä¿©¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¡Ö·¯¤ÏºÇ¹â¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë³Ú¤·¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤àµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Î¤ó¤Ó¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤À¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤²¤Ç¶Êºî¤ê¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2025Ç¯¡¢¡ØCYHSY¡ÙºÆ¸½¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
CLAP YOUR HANDS SAY YEAH
Japan Tour 2025 ¡½ 20th Anniversary of the Debut Album ¡½
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë Âçºå¡¦LIVE HOUSE ANIMA
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦½ÂÃ« CLUB QUATTRO
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á°Çä \8,000¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://smash-jpn.com/live/?id=4381
¥¯¥é¥Ã¥×¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥»¥¤¡¦¥ä¡¼
¡ØClap Your Hands Say Yeah (20th Anniversary Edition)¡Ù
È¯ÇäÃæ
¾ÜºÙ¡§https://bignothing.net/cyhsy.html
¼Â¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¡¢Ä¹¤¯ÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êì¤òË´¤¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¡£¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤À¿É¤¤¤±¤ÉÆü¡¹½ù¡¹¤Ë¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÊì¤ò½ä¤ë°ïÏÃ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡ØCYHSY¡ÙºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖThe Skin Of My Yellow Country Teeth¡×¤ÎMV
´°àú¼çµÁ¼Ô¤¬¤á¤¶¤·¤¿´°àú¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî
¡½¡ØCYHSY¡Ù¤Ï»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾È×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é½ÐÍè¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤òÀâÆÀ¤·¡¢È¯É½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤¿¤Î¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£Êì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÌµ¾ò·ï¤Ë±þ±ç¤·¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡ØCYHSY¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âËÍ¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤éËè²ó¿Í¡¹¤ÎÈ¿±þ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤í¤¦¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤í¤¦¤ÈËÍ¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØCYHSY¡Ù¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤À¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¶½Ì£¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¤³¤³¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤³¤Î¶Ê¤òÏ¿¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Åö»þËÍ¤Ï25ºÐ¤«26ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¡¼¥Î¤È¥ô¥§¥ë¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¿¥ë¡¼¡¦¥ê¡¼¥É¤È¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤ÎºÇ¹â¤ÊÉôÊ¬¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Þ¤ºÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢Á´ÊÔ¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤«ËÍ¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸·¤·²á¤®¤¿¤ó¤À¤è¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤·¡£
¡½¼«Ê¬¤Ï´°àú¼çµÁ¼Ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç²¿ÅÙ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝËÍ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤ÏËÄÂç¤ÊÎÌ¤ÎÌ¤È¯É½¤Î²»¸»¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¿ôÇ¯¸å¤ËÄ°¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢·ë¹½¤¤¤¤¶Ê¤¸¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¤½¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢2015Ç¯¤Î10¼þÇ¯¤Î»þ¤â´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÄ°¤³¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¦¤ó¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¹«¤Ë¤ÏÂçÀª¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤ÈÆ±»þ¤ËËÍ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢10Ç¯¤´¤È¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤Î³ÎÇ§¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´¶¤¸Êý¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤Í¡£¼ÂºÝ¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ËËÍ¤Î¿È¤Ë¤Ï¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î°õ¾Ý¤ò¿§ÉÕ¤±¤ë¡£Îã¤¨¤ÐºÇ¶á¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Î¶Ê¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤¢¤ì¤é¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿Èà¤Èº£¤ÎÈà¤Ï°ã¤¦¡£¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Ë¿Ö¤±¤Ð¶²¤é¤¯¡Ö¶Ê¤ÎÂª¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¸½ºß¤ÎÈà¤¬ÀÎ¤ÎºîÉÊ¤È¥³¥Í¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ï´ñÌ¯¤ÊÇ®°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤ë¼ï¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¤¸¤ã¤¢20Ç¯¸å¤Îº£¡ØCYHSY¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ã¼Ô¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ã¤¤º¢¤Î¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ë¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§´¶¤¸¤ë¤è¡£¤¢¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤é¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆºÇ¶áµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤è¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤Î²Î»ì¤ÏÆñ²ò¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÉ½¸½¤òÈò¤±¤ëÉÔ²Ä²ò¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ´ü¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§Â¿¤¯¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¢¤È¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·ÆÀ¤ë½ÐÍè»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÍ¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ó¤ÊÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¸°¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤ÇËÍ¤Ï¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Îºî¶È¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤Î²Î»ì¤ò¤Û¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÔ²Ä²ò¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¡£ËÍ¤¬»×¤¦¤Ë¡¢½ñ¤¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¶Ê¤ä»í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ËÉ¬¤º1¡Á2¹Ô¡¢ÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊª»ö¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡×¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²ÎÀ¼¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç
¡½¹«¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¿ÍÀ¸¤¬1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë2nd¤ÏÂçµÞ¤®¤Çºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ØCYHSY¡Ù¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ç¤âËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¡ØCYHSY¡Ù¤òÈ¯É½¤¹¤ëÁ°¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSome Loud Thunder¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò¤Û¤Ü½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£É½Âê¶Ê¤ä¡ÖSatan Said Dance¡×¤È¤«¡¢1st¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëº¬º¹¤·¤¿¶Ê¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤¢¤È¤Ç½ñ¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤Ï¡ØSome Loud Thunder¡Ù¤òºî¤Ã¤¿»þ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¤«¤Ê¤ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ÏÈ¾¤ÐÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥ë¥·¥·¥º¥à¤¬·òÁ´¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢ËÍ¤Ï¿Í¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤â²»³Ú¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤³¤½½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤ÏÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹ª¤ß¤Ë¿È¤ò½è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¤âÁ³¤ê¡£ÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¥ã¥ê¥¢¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£
¡½¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤Ê1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÁü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§Åú¤¨¤Ï¥¤¥¨¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¥Î¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò²Î¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤Í¡£Î¾¿Æ¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿50¡Á60Ç¯Âå¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´º¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇT¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¥Õ¥í¡¼¡õ¥¨¥Ç¥£¡Ê¢¨¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥±¥¤¥é¥ó¤È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤Î¶Ê¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤ä¡¢¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Î¡ØRemain in Light¡Ù¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¡¼¥Î¤¬Åº¤¨¤¿À¼¤Ë¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Â¾Êý¤Ç¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¶Ê¤Ë¸²Ãø¤Ê¥É¥é¥à¤È¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤Î½Å¤ÍÊý¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î²»³Úºî¤ê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÎÉ¼Á¤Î¶Ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢°ìÃ¶¶Ê¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÁü¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥³¥Ä¥³¥Äºî¶È¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¢¤È20¡óº¸Â¦¤Ë¥Ñ¥ó¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬Ìñ²ð¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î²»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯»þ¤â¡¢ÊÉ¤Î¿§¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤ê¾ÈÌÀ¤¬ÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£
¡½¤½¤ì¤Ïº¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¼«Ê¬¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤è¡ª ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2005Ç¯9·î¡¢NY¤Ç»£±Æ¡ÊPhoto by Pascal Perich/Contour by Getty Images¡Ë
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥½¥í¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶á¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö»þºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¤Î4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¨¡¨¡¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥ë¡ÊDr¡Ë¡¢¥ê¡¼¡ÊGt, Key¡Ë¡õ¥¿¥¤¥é¡¼¡ÊBa¡Ë¡¦¥µ¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥í¥Ö¡¦¥¬¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÊGt, Key¡Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤É¤ó¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¥í¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èà¤¬ÌÄ¤é¤·¤¿²»¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÍÇ½¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤º¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤Î¥Ç¥â¤ò¡¢ÆÈ¤ê¤Ç¥É¥é¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤ä¥·¥ó¥»¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£½é¤á¤ÆÁ´°÷¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤¿»þ¡¢¡ÖOver and Over Again (Lost and Found)¡×¤ä¡ÖDetails of War¡×¤ò»î¤·¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡£³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Ç½ÐÍè¤ë¸Â¤ê·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤ó¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖUpon This Tidal Wave of Young Blood¡×¤Ï¥É¥é¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤È¥·¥ó¥»¤È¥Ù¡¼¥¹¤È¥¢¥³¥®¤Ç¸¶·¿¤òºî¤ê¡¢¹½À®Í×ÁÇ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ç¥â¤ò¿¿»÷¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤½¤Î¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥é¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ÏËÍ¤Î¥Ç¥â¤Î¤½¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤ËÈà¤é¤Î²ò¼á¤ËÇ¤¤»¤¿¤ó¤À¤è¡£
¡ÖHeavy Metal¡×2007Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤É¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡Ä¡ÄËÍ¤é¤Ï¥í¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥É½£¤Î¥×¥í¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥·¡¼¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤³¤¦¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶ìÏ«Â³¤¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£°Àï¶ìÆ®¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼Â¤ÏÅö½é¤Ï¡¢Á´ÊÔ¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç»î¤·¤Ë¡ÖIn This Home on Ice¡×¤ò30²ó¤¯¤é¤¤¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÆü¤¬Àõ¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç´°àú¤ËÃ¡¤¯¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ëè²ó´ö¤Ä¤«¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥é¥¤¥Ö¡¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤ÈÄü¤á¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥ç¡¼¥ó¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´°àú¤ËÃ¡¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¡ÖOver and Over Again (Lost and Found)¡×¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ËÍ°Ê¾å¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤¿¤Ã¤±¡£¤¹¤Ç¤ËÄ¹¤¤´Ö¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ËÍ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë¶Á¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£Ç®°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¿§¡¹È½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Î¥È¥à¡¦¥ô¥¡¡¼¥ì¥¤¥ó¤ä¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÅö»þ¤¹¤Ç¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£18ºÐ¤«19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¤ò»Ö¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤é¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼¤ä¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¤ä¥Æ¥ì¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Î¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤²ÎÀ¼¤À¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤Í¡¢²Î¤ÎÌÌ¤Ç¤âÊì¤¬ËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¿È¶á¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤è¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤È¼þ°Ï¤Ë¸ª¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£
¡½Åö»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥»¥¤¡¦¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ê·Á¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¤é¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢CD¤òºÊñ¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò´«¤á¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¦¡Á¤ó¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤Í¡£¼Â¤ÏËÍ¤é¤âÅö»þ¡¢¹Í¤¨ÆÀ¤ë¸Â¤ê¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¥Î¡¼¤È¸À¤Ã¤¿¡£·è¤·¤ÆÅ¨°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤â¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤¿¤ó¤À¤è¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¿É¤¤Î¹¤Ë½Ð¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï´«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ìÃ¯¤«¤Ë¥Ø¥ë¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤·¡¢º£¤Ç¤ÏËÍ¤âSecretly Canadian¤äDomino¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤â¤·¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ç´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤¹¤´¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¦¥ê¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ã¥×¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥»¥¤¡¦¥ä¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¿·Á¯¤À¤Ê¡ª¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¥®¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Î¥½¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHeavy Metal¡Ù¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£
¡½³Î¤«¤Ë¡ØCYHSY¡Ù¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤µ¤Ã¤¤¢¤Ê¤¿¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ë¿§¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±®¤¨¤ë¤±¤É±Æ¶Á¸»¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¯¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Êý¡¹¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï°úÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¥¸¥ã¥º¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤âÊÙ¶¯¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤Ë²¿¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2005Ç¯¤È½éÍèÆü¤Îµ²±
¡½ËÜºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿2005Ç¯¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥¶¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¡ØAlligator¡Ù¤äLCD¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î1st¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾È×¤¬Â³¡¹Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÂþÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Âç¤¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¤¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤é¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥¶¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÁ°ºÂ¤òÌ³¤á¤¿¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤äTV¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥ì¥Ç¥£¥ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Æ¡¢ÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬±ó´¬¤¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¥·¡¼¥ó¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÂçÀª¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤·¤Í¡£
¡½¥Ð¥ó¥É¤ò½ä¤ë¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈºÇ½é¤ËÇ§¼±¤·¤¿½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¦¤ó¡£¤½¤â¤½¤âËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¥½¥í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯É½¤Þ¤Ç1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤ÀºÎÏÅª¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¼þÊÕ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÏÃå¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤ëÆüØ³Á³¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤«ÆüËÜ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤ä¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤À¤è¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤«À®¸ù¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¶²¤é¤¯¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌÏÊï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¼¼¤Ç¤Î²ñµÄ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¥±¡¼¥¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£´üÂÔ´¶¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌµ¸ú²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡£
¡½¤½¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤Ï2006Ç¯1·î¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¹¤´¤¯Á¯ÌÀ¤Êµ²±¤¬¤¢¤ë¤è¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÅÔ»Ô¤Ï¤¹¤´¤¯Â©¶ì¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¿Í¸ý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤ï¡¢¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÄ®¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤ËÍè¤Æ¤ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤è¡£À¤³¦¤Ë¤Ï¡¢Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤³¤³¤ÏËÍ¤ÎÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤À¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ®¤¬´ö¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Ï¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤ÎËÍ¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¶õ¹Á¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç½ÂÃ«¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¥í¥Ö¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á´¤¯±Ñ¸ì¤òÃý¤é¤Ê¤¤¥·¥§¥Õ¤¬ÆÈ¤ê¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤ÊÅ¹¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÇÊÉ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î¤Û¤«¤Ë½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤Î¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢½Ð¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤Í¡£¤¢¤Î¿©»ö¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Î¹¤Î½ø¾Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£
¡½º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ç¤Ï20Ç¯Á°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Ð¥ó¥É¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤Ï½éÍèÆü¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸½ÂÃ«¥¯¥¢¥È¥í¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥·¥ç¥¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤Þ¤º¡¢20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤¿¤ÀÀÎ¤è¤ê¤â´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Î¤«½é¤á¤Æ¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Î²»¸»¤¬¤É¤³¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ï¤ä¤¿¤é¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´Ñ¤ë¿Í¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¤âÍî¤ÁÃå¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¼ã¤¤º¢¤è¤ê¤âËÍ¤Ï¤¤¤¤¥·¥ó¥¬¡¼¤«¤Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
Photo by Matt Barrick
¡½¤¢¤Ê¤¿¤¬2021Ç¯È¯É½¤·¤¿¥¯¥é¥Ã¥×¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥»¥¤¡¦¥ä¡¼¤ÎºÇ¿·ºî¡ØNew Fragility¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËÜºî¤òÈ¯É½¤·¤¿º¢¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡ÖCYHSY, 2005¡×¤Ê¤ë¶Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄ¹´ü´Ö¸Î¶¿¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ²á¤´¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2005Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¡ÖCYHSY, 2005¡×¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤ÎËÍ¤Ï¿´¤ÎÊ¿°Â¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤È¡¢Åö»þ¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤µ¤Ã¤¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¥Ä¥¢¡¼¤ËÈ¼¤¦ÉÑÈË¤Ê°ÜÆ°¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÈÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬ºÇ½é¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¿ÈÊÕ¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Á´ÈÌÅª¤ËÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²»³Ú¶È³¦¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉ½ÁØÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬È¼¤¦¤·¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¹³¤¦¤ÄÌô¤òÉþÍÑ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤±¤É¤Í¡£¤Ç¡¢¡ÖCYHSY, 2005¡×¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤òµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍýÍ³¤òÃµ¤·¤ÆÍý²ò¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤ó¤À¡£²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï°Â°×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡ª
¡½º£¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§¤¦¤ó¡£¤¢¤ì¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò´Ë¤á¤¿¤·¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤Ï¾ÃÌ×¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òË¬¤Í¤Æ¡¢¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ä¿©¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¡Ö·¯¤ÏºÇ¹â¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë³Ú¤·¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤àµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¡§ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Î¤ó¤Ó¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤À¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤²¤Ç¶Êºî¤ê¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2025Ç¯¡¢¡ØCYHSY¡ÙºÆ¸½¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
CLAP YOUR HANDS SAY YEAH
Japan Tour 2025 ¡½ 20th Anniversary of the Debut Album ¡½
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë Âçºå¡¦LIVE HOUSE ANIMA
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦½ÂÃ« CLUB QUATTRO
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á°Çä \8,000¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://smash-jpn.com/live/?id=4381
¥¯¥é¥Ã¥×¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥»¥¤¡¦¥ä¡¼
¡ØClap Your Hands Say Yeah (20th Anniversary Edition)¡Ù
È¯ÇäÃæ
¾ÜºÙ¡§https://bignothing.net/cyhsy.html