¡ÚËüÇîÊÄËë¡ÛÂçÊ¬¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï¡©¥Õ¥§¥êー¾èÁ¥µÒÁý²Ã¡¡ÂçÊ¬À¸¤Þ¤ì¡È³°¹ñ¿Í¤ÎËº¤ìÊªÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¡É¤â
13ÆüÌë¡¢ÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿ËüÇî¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£Îß·×¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï2500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤ÎÃæ¡¢13ÆüÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14ÆüÄ«¡¢ÊÌÉÜ¹Á¤Ë¤ÏÂçºå¤«¤é¤Î¥Õ¥§¥êー¤¬ÅþÃå¡£ºÇ½ªÈ×¤ÎËüÇî¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¾èµÒ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Î²ÈÂ²¤Ï12Æü¡¢²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ËüÇî¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¿Í
¡Ö¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò²ó¤ì¤¿¡×
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ÎÁü¤ÎÁ°¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¤½¤Ð¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î²ÈÂ²¤Ï13ÆüÌë¡¢¥Õ¥§¥êー¤Î¾å¤Ç¸«¤¿ËüÇî²ñ¾ì¤Î¸÷·Ê¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ËüÇî¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¿Í
¡Ö²Ö²Ð¤âÁ¥¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ¹â¤Ë¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
ËüÇî¤ò³Ú¤·¤ó¤À¾èµÒ¤¿¤Á¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬¤È´ØÀ¾¤ò·ë¤Ö¥Õ¥§¥êー¤µ¤ó¤Õ¤é¤ï¤¢¤Ç¤¹¡£
ÊÌÉÜÈ¯Ãå¤Î¥Õ¥§¥êー¤¬·ë¤Ö¤Î¤ÏÂçºåÆî¹Á¡£ËüÇî²ñ¾ì¤Þ¤Ç½êÍ×»þ´Ö¤Ï10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤ó¤Õ¤é¤ï¤¢¤Î¾èÁ¥µÒ¿ô¤Ï2024Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½2³äÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾¦Á¥»°°æ¤µ¤ó¤Õ¤é¤ï¤¢ÂçÊ¬»ÙÅ¹ ¾®Ìî¹ä¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯¥Õ¥§¥êー¤ò»È¤Ã¤Æ¶å½£¤Î¿Í¤¬ËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊµÒÁØ¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¾¦Á¥»°°æ¤µ¤ó¤Õ¤é¤ï¤¢ÂçÊ¬»ÙÅ¹ ¾®Ìî¹ä¤µ¤ó
¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¿ô»ú¤ÎÌó6³ä¤¬²¤ÊÆ¹ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯º£¡¢¿¤Ó¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×
°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂçÊ¬¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¡¢ÂçÊ¬¶õ¹Á¤Ç¤¹¡£ËüÇî¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é°¦¾Î¤ò¡ÖÂçÊ¬¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¶õ¹Á¡×¤Ë¡£
Åö½é¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¥É¾¤À¤È¤·¤Æ2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸©´Ñ¸÷¶É ÅÏÊÕ½¤Éð¶ÉÄ¹
¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÂçÊ¬¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢ ÂçÊ¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËþµÊ¤·¤¿¸å¡¢¤Þ¤¿¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¶õ¹Á¤«¤éµ¢¤ë¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤¤Î¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
Âçºå´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ËÂçºå¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï¤ª¤è¤½1126Ëü¿Í¡£ËüÇî¸ú²Ì¤â¤¢¤ê²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤¬Êú¤¨¤ë¤¢¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¡¢ÂçÊ¬À¸¤Þ¤ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡LostItemDelivery µÈ±ÊÍÛ²ð¼ÒÄ¹
¡ÖË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎËº¤ìÊª¤ò»ÜÀß¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂå¹Ô¤ÇÇÛÁ÷¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÌäÂê²ò¾Ã¤È ³°¹ñ¿Í¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤ÊÎ¹¹Ô¤Î2¤Ä¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¡×
½¾¶È°÷¤ï¤º¤«10¿Í¤ÎÂçÊ¬»Ô¤Î´ë¶È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎËº¤ìÊªÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ý¤Á¼ç¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¹ñ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥ëー¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿ÇÛÁ÷¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
Á´¹ñ¤ª¤è¤½1200¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿Ëº¤ìÊª¤Î¿ô¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î¤ª¤è¤½4ÇÜ¤Ë¡£
ËüÇî¸å¤â³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Âçºå´Ñ¸÷¶É¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëº¤ìÊª¤òÇÛÁ÷¤¹¤ëºÝ¡¢Åº¤¨¤ë¤Î¤ÏÀÞ¤êÄá¡£¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡LostItemDelivery µÈ±ÊÍÛ²ð¼ÒÄ¹
¡ÖËº¤ìÊª¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¢¡¸©´Ñ¸÷À¯ºö²Ý ÁêËÜ·òÆó²ÝÄ¹
¡ÖÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂçÊ¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©Ä£¤Ç¤Ï14Æü¡¢¸©Æâ¤Î´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢ËüÇî´ü´ÖÃæ¤Î¸©¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¸©¤¬¶å½£³Æ¸©¤È¹çÆ±¤ÇPR¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎëÝ»³ÁÏ¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤äÆü½ÐÄ®¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢3Æü´Ö¤Ç¤ª¤è¤½1Ëü7000¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ËüÇî¤òÄÌ¤¸¤¿PR¤Ë¸©¤Ï¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËüÇî¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ïº£¸å¡¢ËüÇî¤ËÍè¤¿¿Í¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¸©Æâ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤«Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¹¶·¤ÇÊÄËë¤·¤¿ËüÇî¡£
¤½¤Î¥ì¥¬¥·ー¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÂçÊ¬¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¶õ¹Á¡×ËüÇî½ªÎ»¸å¤â±äÄ¹ 2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç SNS¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë³È»¶ Âç¤¤ÊÈ¿¶Á
¡¦ËüÇî¤ÇÂçÊ¬¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÅÁÅý¤ò¥¢¥Ôー¥ë ¥«¥Ü¥¹¤Ë¥Ûー¥Ðー ¿Ê·â¤Îµð¿Í¤ä¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌò
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
Êè,
²£ÉÍ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ºßÂð°åÎÅ,
°ÖÎîº×,
ÀÅ²¬,
ÃÖ¾²¹©»ö