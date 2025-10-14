»³ÅÄ°ÉÆà¡¢Êì¿Æ¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤Ï¡È12Ï¢Çñ¡É¤Ëº¤ÏÇ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¡ª¥Æ¥£¡¼¥ó¸ÂÄê¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Çº¤ß¤Ë²óÅú¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç2¿Í¤¬Êì¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÎø¤ÎÁêÃÌ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà
¡¡Êì¿Æ¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¡¢Ä¹Èø¤Ï¡ÖÊì¿Æ¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡Ê¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¡Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡£¥Þ¥Þ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËèÆü¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¡£µ¢¤ì¤ë·ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¿ô»þ´Ö¤Ç¤âµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¡×¤ÈÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤È¤·¡¢Ä¹Èø¤â¡Ö²ñ¤¨¤¿¤È¤¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Î¾¿Æ¤ä²ÈÂ²¤¬Åìµþ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹¬¤»¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬Ä¹Èø¤Ï¡Ö¤Ç¤â²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¡¢Êì¿Æ¤¬½Õ¤ËËÍ¤Î²È¤Ë¡Èºù¤¬¤ß¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºù¤¬ºé¤¤¤¿¤éµ¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Í½Êó¤Ç¤Ï¤¢¤È2Æü¤¯¤é¤¤¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ÄËÜÅö¤Ëºé¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë12Æü´Ö¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ëºé¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥á¡¼¥ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤ò»Ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÐÀþÆ²Íµª»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¿Íµ¤Îø°¦¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¡Ê¤ß¤ä¤ß¤Í¡¦¤Î¤¾¤à¡Ë¤òÄ¹Èø¤¬¡¢µÜÎæ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢½éÎø¤ËÍî¤Á¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´ó²Ï·Ê¡Ê¤è¤¹¤¬¡¦¤±¤¤¡Ë¤ò»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤Î¶¦±é¤ÏAmazon¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡ØHOMESTAY¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ìÍÑ±Ç²è¤Ç¤Î¶¦±é¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
