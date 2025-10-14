¡ÖÂÔµ¡»ùÆ¸¡×¹ñÄ´ºº¤Î68ÇÜ¡¡Ì±´Ö½¸·×¡¢3Ëü9Àé¿Í
¡¡Ì±´ÖÃÄÂÎ¡ÖÊÝ°é±à¤ò¹Í¤¨¤ë¿Æ¤Î²ñ¡×¤Ï14Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤ä¼óÅÔ·÷¤Î¼çÍ×»Ô¶è¤Î·×100¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢Ç§²ÄÊÝ°é»ÜÀß¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÂÔµ¡»ùÆ¸¡×¤¬4·î1Æü»þÅÀ¤Ç3Ëü9454¿Í¤È¤¹¤ëÆÈ¼«½¸·×¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¹ñ¤Î¸øÉ½¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»Äê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï100¼«¼£ÂÎ¤Ç581¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢68ÇÜ¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ¤Î½¸·×¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê¤ÎÊÝ°é±à¤Ê¤ÉÆÃÄê¤ÎÇ§²Ä»ÜÀß¤À¤±¤ò´õË¾¤·¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤ò½ü³°¡£Æ±²ñ¤Ï¡¢¹ñ¤¬½ü³°¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â²Ã¤¨¤¿¡£ºòÇ¯Æ±´üÈæ¤ÇÌó4Àé¿Í¸º¤Ã¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿Æ±²ñ¤Ï¡Ö¹ñ¤Ï¼ÂÂÖ¤Ë±è¤Ã¤¿½¸·×ÊýË¡¤Ë¤·¡¢¥Ë¡¼¥º¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£