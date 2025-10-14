¥¹¥¿¡¼¥È´Ö¶á¡ª¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó¡¡Å·³¤Í´´õ¡Ö½é²óËÁÆ¬¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×
Å·³¤Í´´õ±é¤¸¤ë¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¤¬¡¢¼èÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡ÊµÓËÜ¡¿°æ¾åÍ³Èþ»Ò¡Ë¡£
10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¦Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Í´õ»Ò¤éÅ´ÊÉ¤Î¼èÄ´¤Ù¥Á¡¼¥à¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤¬µ×¡¹¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎºÆ·ëÀ®¡£12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¥ó¥È¥ê¤ª¤µ¤é¤¤¡õÂè1ÏÃÏ¢Â³¼èÄ´¤ÙSP
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ËÀè¶î¤±¡¢°Ï¤ß²ñ¸«¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¼ç±é¡¦Å·³¤¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡Ê³á»³¾¡Íø¡¦Ìò¡Ë¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡Ê¶Ì³À¾¾É×¡¦Ìò¡Ë¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡ÊÉ©ËÜ¿Ê¡¦Ìò¡Ë¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ê¾®ÀÐÀî½ÕÉ×¡¦Ìò¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ½é²ó¥²¥¹¥È¡¦»³ËÜ¹Ì»Ë¡ÊÁÒ»ý¿¿¿Í¡¦Ìò¡Ë¡õ¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡ÊÁÒ»ýÍøÄÅ»Ò¡¦Ìò¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
·à¾ìÈÇ¤È¤¢¤ï¤»¡¢¥·¥ê¡¼¥º½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÂè5¥·¡¼¥º¥ó¡£
¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¶»¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·³¤¤Ï¡Ö¡ØËÜÅö¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î12Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¼¤Ò±Ç²è¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Öº£²ó¤Ï±Ç²è¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤¬¡ÖÂæËÜ¤¬Á´ÉôÌÌÇò¤¤¤·¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢ÄÍÃÏ¤â¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤µ¤é¤Ë¡ØÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤¾¡ª¡Ù¤ÈÊ³µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦¤Ò¤ÈË½¤ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡È¤â¤Ã¤È¥·¥ê¡¼¥º¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÜ²»¤â¥Á¥é¥ê¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬Á´Á³¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡Ä¡×¡Ê¾®Æü¸þ¡Ë¡¢¡Öº£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯¤â¤¢¤ë¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡Ë¤È¡¢±Ê±ó¤Î¥¥ó¥È¥ê°¦¤òÅÇÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¦±é¤Ë»³ËÜ¤È¼ãÂ¼¤Î´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡£
»³ËÜ¤¬¡ÖËÍ¤Ï¡È¶Ú¥È¥ì¡É¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤âÄ«¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Î¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ¼èºà¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¼ãÂ¼¤â¡Ö¡Ø¤È¤¦¤È¤¦Íè¤¿¤ó¤À¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡ª¡Ù¤È·ì¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈÈïµ¿¼Ô¡É¡£
½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ±é¤¸¤ë¡È¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÉÁÒ»ý¤È¡¢¼ãÂ¼±é¤¸¤ë¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÊÌµïºÊ¡ÉÍøÄÅ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èïµ¿¼Ô¤¬¼¡¡¹¤ÈÍðÎ©¤¹¤ë¶õÁ°¤Î¡ÈºÇÆñ´Ø¡ÉÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ºÆ½¸·ë¤·¤¿¥¥ó¥È¥ê¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢µæ¶Ë¤Î¿´ÍýÀï¡õÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÏ¢Â³Ä°¼è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
»³ËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¼èÄ´¼¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢¼ÂºÝ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤½¤Î»Ñ¤òµÒ´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÂçÊÑ¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¡È¸«±þ¤¨¡É¤¬¤¢¤ë¡ª º£²ó²þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉð¼Ô¿Ì¤¤¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¶áÇ¯±é¤¸¤¿Ìò¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¡ÄÉáÃÊ¤Î¥³¥Ò¤µ¤ó¡Ê¾®Æü¸þ¡Ë¤¯¤é¤¤¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¾®Æü¸þ¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¨¡© ²¶¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤È¤Ü¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÇú¾Ð²ñÏÃ¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤¿¤ä¼ãÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¼èÄ´¼¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤â¹¤¯¤Æ¡¢Îä¤¿¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡ª ¤Þ¤¿¡¢ÃÊ¼è¤ê¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¿´Â¡¤¬¤¤å¤ó¡Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ËÜÈÖÁ°¤«¤é¿È¿Ì¤¤¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÁÔÀä¤Ê¼èÄ´¤Ù·à¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö½é²óËÁÆ¬¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×
°Ï¤ß²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Å·³¤¤¬¡Ö½é²óËÁÆ¬¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤¬¤«¤ê¤ÎÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ´¶¡¢¤½¤·¤Æ»³ËÜ¤µ¤ó¤ä¼ãÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÖµ¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢1ÉÃ¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¡£
¤Þ¤¿¡¢½é²ó¥²¥¹¥È¤Î2¿Í¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¿¿¼Â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ó¥È¥ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤²ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¡Ë¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥¥ó¥È¥ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ê¼ãÂ¼¡Ë¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£