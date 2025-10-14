B¥êー¥°¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾Áª¼ê¥ê¥¹¥È¹¹¿·¡Ä21ºÐ¤Î¾®»³Î¿°ì¤¬6¿ÍÌÜ¤Î»ÖË¾Áª¼ê¤Ë
¡¡B¥êー¥°¤Ï10·î14Æü¡¢¡ØB.LEAGUE¥É¥é¥Õ¥È2026¡Ù¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾ÆÏ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£¾®»³Î¿°ì¤¬¿·¤¿¤Ë¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¸ø¼¨¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®»³¤Ï2004Ç¯3·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î21ºÐ¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î½êÂ°ÃÄÂÎ¤Ê¤·¡£¤¹¤Ç¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê6Ì¾¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ç¤Î¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡B¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¡¢ÍèÇ¯½©¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·B1¡ÖB.PREMIER¡ÊB¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë¡×¤ÎÁÏÀß¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¿·À©ÅÙ¡£B¥×¥ì¥ß¥¢Æþ¤ê¤Ø¸þ¤±¤¿¥É¥é¥Õ¥È»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ëÁª¼ê¤Î»ÖË¾ÆÏÄó½Ð´ü´Ö¤Ï9·î1Æü¤«¤é12·î19Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢12·î22Æü¤Ë»²²Ã¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë»ØÌ¾½çÃêÁª¤¬¼Â»Ü¡£ÍèÇ¯1·î29Æü¤Ë¡ØB.LEAGUE¥É¥é¥Õ¥È2026¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¤òÄ°¤¯¡Û¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤ÎÊäÂÀâÌÀ¡ÖÏ¢·È¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê²ÝÂê²ò·è¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤ë¡×