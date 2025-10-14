ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥ÂÎÄ¹Ìó1.2m¤Î¥¯¥Þ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¤ÈÉÝ¤¤¡×¡Ú¿·³ãŽ¥»°¾ò»Ô¡Û
14Æü¤â¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢»°¾ò»Ô¤Ç¤Ï¼«Âð¸¼´ØÀè¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¥¯¥Þ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥¯¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»°¾ò»ÔÏ¶¾ì¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤Î¸¼´ØÀè¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°4»þ¤¹¤®¡¢½÷À¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÂÎÄ¹Ìó1.2m¤Î¥¯¥Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÓÀîÂÙ²ðµ¼Ô
¡Ö¥¯¥Þ¤Ï¤¢¤Î¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¸þ¤³¤¦¤ØÁö¤êµî¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
½÷À¤ÏUX¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¤ÈÉÝ¤¤¡£ÌëÃæ¤Ë¤Ï½ÐÊâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤ÏÌ±²È¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö½»Âð³¹¡¢¿ôÆüÁ°¤Ë¤â¥¯¥Þ¤¬³Á¤Î¼Â¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ÆÌÚ¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤¬¤Ä¤±¤¿½ý¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢10·î11Æü¤ËÄ¹²¬»Ô¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼«Âð¤Î¸¼´ØÀè¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ïº£Ç¯ÅÙ11¿ÍÌÜ¤Ç¡¢¸©¤Ï·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡Ú¥¯¥Þ½ÐË×ÆÃÊÌ·ÙÊó¡Û¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
