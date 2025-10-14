¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ä ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー1Ëü1400±ßÊ¬¤ò°Å¹æ»ñ»º¤Ë´¹¶â¤·¤¿µ¿¤¤ 21ºÐÃË¤òÂáÊá
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò°Å¹æ»ñ»º¤Ë´¹¶â¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢21ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ä ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー1Ëü1400±ßÊ¬¤ò°Å¹æ»ñ»º¤Ë´¹¶â¤·¤¿µ¿¤¤ 21ºÐÃË¤òÂáÊá
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦µÈÀî¸×ÂÁÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ç¤¹¡£
µÈÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤È¤·7·î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÅÒ¤±¶â¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢4¿Í¤ÎµÒ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤¢¤ï¤»¤Æ1Ëü1400±ßÊ¬¤ò¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¥³¥¤¥ó¡×¤Ë´¹¶â¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢µÈÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢µÈÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬X¤ÇµÒ¤òÊç¤ê¡¢Áí³Û4400Ëü±ß¤Û¤É¤ò°Å¹æ»ñ»º¤Ë´¹¶â¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
