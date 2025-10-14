¼Ì¿¿¤âÆ°²è¤â¡È°ì½ÖÅ¾Á÷¡É¡£USB3.2 Gen2ÂÐ±þ¤Î¡È¥¿¥Õ¤ÇÂ®¤¤¡ÉSSD¤¬¥³¥¹¥ÑÎÉ¤· #Amazon¥»¡¼¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2025Ç¯10·î14Æü¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÊÝÂ¸²ÄÇ½¤ÊBUFFALO¡Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡Ë¤Î¡ÖSSD-PHP1.0U3BA/N¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëSSD¡Ê1TB¡Ë¤¬10¡ó¥ª¥Õ¡£USB 3.2 Gen 2ÂÐ±þ¤Ç¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤â¥µ¥¯¥µ¥¯
BUFFALO¡Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡Ë¤Î¡ÖSSD-PHP1.0U3BA/N¡×¤¬10¡ó¥ª¥Õ¤ÇÅÐ¾ì¡£¹âÀÇ½¤Ê1TB¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëSSD¤¬º£¤Ê¤é16,270±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
USB 3.2 Gen 2¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂçÆÉ¤ß¹þ¤ßÂ®ÅÙ¤Ï1050MB/s¡¢ºÇÂç½ñ¤¹þ¤ßÂ®ÅÙ¤Ï1000MB/s¤È¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¡£
¹â²è¼Á¤Î¼Ì¿¿¤ä4KÆ°²è¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯Å¾Á÷¤Ç¤¤Æ²÷Å¬¡£Å¾Á÷ÂÔ¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ÊÔ½¸ºî¶È¤Î¸úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£
Ï¢Â³½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¶¯¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡£Windows¤ÈMacÎ¾Êý¤ÎPC¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
CopyBoosterµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Ï¢Â³½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¶¯¤¤¤Î¤âÆÃÄ¹¡£
USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢USB-C to USB-AÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡´ï¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡£
exFAT¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Windows¤ÈMacÎ¾ÊýOK¡£PC¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é¼Ì¿¿¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼ê·Ú¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¡¢Ëü¤¬°ìÂçÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Àè¤«¤éÉü¸µOK¡£
¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¤Ç¤¤ë¡ÖSecureLock Mobile2¡×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼ÌÌ¤â°ÂÁ´¤Ç¤¹¤è¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¡£Í¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤ÇÎ¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ç¤â¸Î¾ã¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
57mm¡ÊÉý¡Ë¡ß12.2mm¡Ê¸ü¤µ¡Ë¡ß106.5mm¡Ê±ü¹Ô¤¡Ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢½Å¤µ¤âÌó79g¤È·ÚÎÌ¡£
ËÜÂÎ²¼Éô¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£Ê¶¼º¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñMILµ¬³Ê¡ÖMIL-STD-810H 516.8 procedure IV¡×¤Ë½àµò¤·¤¿¹â¤¤ÂÑµ×À¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
2.1m¤«¤é¤ÎÍî²¼»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÂÑ¾×·âÀ¤È¡¢IP55µ¬³Ê¤ÎËÉ¤¸¤ó¡¦ËÉ¿åÀß·×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ³°½ÐÀè¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯10·î14Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
