¿Íµ¤´ë²è¤ÎÂè3ÃÆ¤¬14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥éー¥á¥ó¾ÃÈñÎÌ¤ò¸Ø¤ë¿·³ã»Ô¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ø¥éー¥á¥ó¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ù¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¡¢JR¿·³ã±Ø¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ø¥éー¥á¥ó¡Ù¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Âè3ÃÆ¤Ç¤¹¡£
1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Î¥éー¥á¥óÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤Ç¡¢¸½ºß3Ç¯Ï¢Â³Á´¹ñ2°Ì¤Î¿·³ã»Ô¡£¥éー¥á¥ó¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ï¡¢¿·³ã¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¤µ¤é¤ËPR¤·¤è¤¦¤È¿·³ã»Ô¤¬2024Ç¯7·î¤Ë»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¿·³ã»Ô´Ñ¸÷¿ä¿Ê²Ý ºØÆ£ºéÎÉ¤µ¤ó
¡ÖÂè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤È¤¹¤´¤¯¹¥É¾¤Ç¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤ÇÂè3ÃÆ¤â·×²è¤·¤¿¡£¡×
½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì£ÊÌ¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿〝»ÔÆâ¤Î¥éー¥á¥óÅ¹10¼ïÎà¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー〟¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡ØÂçÀ¹¤êÌµÎÁ¡Ù¤ä¡Ø¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°1ÉÊÌµÎÁ¡Ù¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´ü´ÖÃæÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯7·î¤ÎÂè1ÃÆ¡¢12·î¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤ÏÌó1Ëü5000¸Ä¤¬´°Çä¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã»Ô´Ñ¸÷¿ä¿Ê²Ý ºØÆ£ºéÎÉ¤µ¤ó
¡Ö¿·³ã»Ô¤ËÍè¤¿¿Í¤Ëµ¤·Ú¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿·³ã¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Âè3ÃÆ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î1¤Ä¿·³ã»ÔÅì¶è¤Î¡ØÌÍ²°Aishin¡Ù¡£
Ç»¸ü¤Ê¥¨¥Ó¤Î¥Ó¥¹¥¯¤ÈÃ´¡¹ÌÍ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Íµ¤¡Ø³¤Ï·¼÷µ×Ã´¡¹ÌÍ¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢ËãÇÌÌÍ¤Ê¤ÉÆÈÁÏÅª¤«¤ÄËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÆÃÄ§¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÍ²°Aishin ³Þ¸¶µÁµ®Å¹¼ç
¡Öº£²óÂè3ÃÆ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¿·³ã¤Î¥éー¥á¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¡£¡×
Aishin¤Ç¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¸«¤»¤ë¤È〝ÂçÀ¹¤ê¤¬ÌµÎÁ〟¤Ë¡£Å¹¼ç¤Î³Þ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉáÃÊ¥éー¥á¥ó¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÍ²°Aishin ³Þ¸¶µÁµ®Å¹¼ç
¡ÖÉáÃÊ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥éー¥á¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÃÎ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
¡Ø¥éー¥á¥ó¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÙÂè3ÃÆ¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ê¤É10¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
