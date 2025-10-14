ÀîÆâ¸¶È¯1¹æµ¡¡¡16Æü¤«¤éÄê´ü¸¡ºº¤Ø
¡¡¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï16Æü¤«¤é¡¢ÀîÆâ¸¶È¯1¹æµ¡¤ÎÄê´ü¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï¡¢ÀîÆâ¸¶È¯1¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢16Æü¤«¤éÌó3¤«·î´Ö±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¡¢Äê´ü¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡Îá¤Ë´ð¤Å¤13¤«·î¤Ë1ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸¶»ÒÏ§¤ä³ËÇ³ÎÁÊª»ñ¤ÎÃùÂ¢»ÜÀß¤Ê¤É116¹àÌÜ¤ò¸¡ºº¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ç³ÎÁ½¸¹çÂÎ157ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉô¤ò¿·¤·¤¤Ç³ÎÁ¤Ë¼è¤ê´¹¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾øµ¤¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ëµ¡³£¤ËÄÌ¾ï¤Îµë¿å¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÊä½õµë¿å¥Ý¥ó¥×¤ò³¤³°¥áー¥«ー¤«¤é¹ñÆâ¤Î¥áー¥«ー¤Ë¼è¤ê´¹¤¨¤ë¹©»ö¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¥áー¥«ー¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉôÉÊ¤ÎÄ´Ã£¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Î±¿Å¾Áàºî¤â´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¡ºº¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢12·î21Æü¤ËÈ¯ÅÅ¤òºÆ³«¤·¡¢ÍèÇ¯1·î16Æü¤ËÄÌ¾ï±¿Å¾¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£