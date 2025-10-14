¥«ー¥Ö¥¹£È£Ä¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï12¡óÁý¤Ç3´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¡¢8±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡¥«ー¥Ö¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7085> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬10·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(18:45)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ18.4¡óÁý¤Î64.8²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯8·î´ü¤âÁ°´üÈæ11.9¡óÁý¤Î72.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢3´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢6´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ8±ßÁý¤Î25±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ41.0¡óÁý¤Î14.1²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î11.2¡ó¢ª13.2¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
