&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬¶âÈ±¡ß¥«¥é¥³¥ó»Ñ¤Î¶á¶·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
【写真】クールでキュートな魅力を発揮するK（&TEAM）／バイクにまたがる美しい横顔（2枚目）／『Back to Life』コンセプトクリップ／FUMA、EJ、TAKIの『Coca-Cola X Fes 2025』オフショット
¢£&TEAM K¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÝÎ©¤Ä¡ØCoca-Cola X Fes 2025¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
10·î11Æü¡¦12Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØCoca-Cola X Fes 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿&TEAM¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ìー¤ò´Þ¤à·×6¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÇ®µ¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
4Ëç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢K¤Ï¥³¥«¡¦¥³ー¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÀÖ¡ß¹õ¤Î¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£1¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¹õÃÏ¤ËÀÖ¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Î²¼¤«¤éÇÁ¤¯¶âÈ±¤È¡¢¿§Ì£¤òÍÞ¤¨¤¿¿°¤¬¥¯ー¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£Â³¤¯3¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ìー¤¬¤«¤Ã¤¿Æ·¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¡¢¸ý³Ñ¤ò¤¤å¤Ã¤È¾å¤²¤¿Èù¾Ð¤ß¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ë¥á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
K¤ÏÅê¹Æ¤Ë¡ÖLUNE¡Ê¥ë¥Í¡¿Àµ¼°É½µ¤Ï¡ÈE¡É¤Ë¥¢¥¥åー¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡Ë¤Ë²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤À¡ª¡ª°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¥Ó¥¸¥å¹¹¿·¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¿¶¤êÉý¡ª¡ª¡×¡ÖÌÜ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¥¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤â¥±¥¤¤¯¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ÆËèÆü¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Þ¤ë¤Ç¡È³¨¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÉÈþ¤·¤µ¡ª¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¹õÈ±¤ÎK¤Î´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È
¤µ¤é¤Ë¥°¥ëー¥×¤Î³Æ¼ï¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢10·î28Æü¥ê¥êー¥¹¤Î´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤Î¡ÈBREATH¡É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¡£K¤Ï¡¢¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤¤¡¢½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹õÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë²£´é¤òÈäÏª¡£¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£