¥´¥Ä¤¤¼ê»ÅÍÍ¤Î·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¡£Lenovo Legion Go 2¥ì¥Ó¥å¡¼
¤±¤Ã¤³¤¦¼ê¡Ê¤ÈºâÉÛ¡Ë¤Ë¤¯¤ë¤±¤ÉÈþ¤·¤¤¡Ä¡£
Lenovo¤è¤ê¿·È¯Çä¤ÎLegion Go 2¤Ï1,200p¡¢8.8¥¤¥ó¥Á¤ÎÈþOLED¡£ÀÇ½¤è¤ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÌÜÅö¤Æ¤ÇÇã¤¦¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤¹¡£
¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤Æ²èÌÌ¸«¤Æ¤ë¤ÈÏÓ¤¬¾¯¤·¤À¤ë¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢1,000¥É¥ëÍ¾Íµ¤ÇÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤È¤½¤¦ÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤²Á³ÊÂÓ¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é³ä¤È¤è¤¯¤Æ¡£½éÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤ÅÀ¤ÎÁÆÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤Î¿ô»þ´Ö¤À¤±¤Ç¡ØHollow Knight: Silksong ¡Ù¤È¡ØHades II¡Ù¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿ÊÕ¤ê¤«¤éÇ§¼±¤ò²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤¯¤Æ¥Ç¥«¤¤¥²¡¼¥àµ¡¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤»¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Ä¶Àä¥¥ì¥¤¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤â¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Legion Go 2
¤³¤ì¤Ï²¿¡©¡§¸ü¤¯¤Æ½Å¤¯¤Æ¹â¤¯¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Ä¶ÀäÈþ¤·¤¤·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡
²Á³Ê¡§1,350¥É¥ë¡ÊÌó20Ëü±ß¡¢ÆüËÜÌ¤È¯Çä¡Ë
¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡§OLED¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢144Hz¤Î²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡ÊVRR¡Ë¡¢¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¿·ÂÐ±þ¡¢Äã¥ï¥Ã¥È¿ô¤Ç¤â¹â¤¤½èÍýÀÇ½¤ò¼Â¸½
¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡§¼ÙËâ¤ÊÃåÃ¦·¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¢Â¸ºßÍýÍ³ÉÔÌÀ¤ÊFPS¥â¡¼¥É¡¢²èÌÌ¤ÎÈ¿¼Í¡¢1,350¥É¥ë¡ÊÌó20Ëü±ß¡Ë¤Ï¹â¤¹¤®
Æ±¤¸Íµ¡È¯¸÷¥À¥¤¥ª¡¼¥Éµ»½Ñ¤Ç¹â¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÈË¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏValve¤ÎSteam Deck OLED¡Ê500¥É¥ë¡¢Ìó7Ëü6000±ß¡Ë¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤¢¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¹Ô¤ÎValveÀ½¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¡¦Steamdeck¤Ï¡¢¾¯¤·Á°¤Î¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤ÎAMDÀ½¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç²èÌÌ²òÁüÅÙ¤Ï800p¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ê¡¢ÀÇ½¤È²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤â¸«Îô¤ê¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤Î²Á³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥ÑÅª¤Ë¤ÏLenovo¤è¤êValve¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
Lenovo¤ÎLegion Go 2¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¾å°Ì¤ÎAMD Ryzen Z2 Extreme¡¢RAM32GB¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸1TBÀÑ¤ó¤Ç1,350¥É¥ë¡ÊÌó20Ëü±ß¡Ë¡£Ê¸»ú¤É¤ª¤êSteam Deck¤¬2ÂæÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£LCD¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é2Âæ°Ê¾åÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤·¡¢Nintendo Switch 2¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï3ÂæÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤ªÃÍÃÊ¡£
°ìÈÖ°Â¤¤AMD Ryzen Z2ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤éLegion Go 2¤â1,100¥É¥ë¡ÊÌó17Ëü±ß¡Ë¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¥í¡¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¹¤®¤Æ2Ç¯Íî¤Á¤Î°Â¤¤¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤·¡Ä¡Ê1,350¥É¥ë¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ¡¤«¤é¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¡Ë¡£
¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¥È¥é¥ó¥×¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤Ï°ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¡¢10·î16ÆüÈ¯Çä¡ÖAsus ROG Xbox Ally X¡×¡ÊLegion Go2¤ÈÆ±¤¸Ryzen Z2 ExtremeÅëºÜ¡Ë¤â1,000¥É¥ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ÊÆüËÜ²Á³Ê¤Ï13Ëü9800±ß¡Ë¡£
½éÂåLegion Go¤Ï2023Ç¯È¯Çä»þ700¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï13Ëü4800±ßÁ°¸å¡Ë¤Ç¡¢Asus ROG Ally X¤ÏºòÇ¯È¯Çä»þ800¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï13Ëü9800±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÃÍ¾å¤¬¤êÃæ¡£´ØÀÇÌäÂê¤¬°ìÃÊÍî¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÇã¤¤¹µ¤¨¤ë¤Î¤¬¸¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢°ìÃÊÍî¤Ä¤¯¤«¤É¤¦¤«Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬Çº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¨¡©FPS¥â¡¼¥É¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©
Legion Go 2¤ÇÈá¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë½Ð¤¿½éÂå¤«¤é¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤Ã¤¿¿Ê²½¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ç¯Á°¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È³Ñ¤â´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âNintendo Switch¤ß¤¿¤¤¤Ëº¸±¦¥«¥Á¥Ã¤È³°¤·¤Æ¥Þ¥¦¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë»È¤¦¥â¡¼¥É¡£¤¢¤ì¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëº¸±¦¤Î·ê¤Ë¥Ô¥ó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¥É¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ëÊý¼°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤³¤ì¤À¤È¡¢Æþ¤ì¤ë¤Î¤â³°¤¹¤Î¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¡£Switch 2¤¬¡¢¼§ÀÐ¤ÎÃåÃ¦¼°¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊLegion Go 2¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ï¥Û¡¼¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¼§ÎÏ¤È¥Û¡¼¥ë¸ú²Ì¥»¥ó¥µ¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆ°¤¤òÈóÀÜ¿¨¤Ç¸¡ÃÎ¤¹¤ëÊý¼°¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¥É¥ê¥Õ¥ÈÂÐºö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤Û¤«¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î»Ø¤Ë¤ÏÇö¤¹¤®¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥¿¥ó¤â²¡¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Legion Go S¡ÊSteamOSÈÇ650¥É¥ë¡¿WinÈÇ730¥É¥ë¡Ë¤ÏL/R¥È¥ê¥¬¡¼¤ò¾¯¤Ê¤¤»Ø¤ÎÆ°¤¤Ç²¡¤»¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥È¥ê¥¬¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥¤¥Ã¥ÁÉÕ¤¤Ç¡¢°ì¿Í¾Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ë¤ÏGo S¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ÊÃåÃ¦¼°¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ÏÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ë¡£
Switch 2¤Î¥Þ¥¦¥¹¥â¡¼¥É¤Ï¸÷³Ø¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇÆ°¤¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀßÄêÉÔÍ×¡£Âæ¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢Legion Go¤ÎFPS¥â¡¼¥É¤ÏÂè2À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â±¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆFPS¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¤Ë¤¹¤ë¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬É¬Í×¡£ON¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÅÚÂæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó2¤Ä¤Ç±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢º¸¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë´¶¤¸¤Ç¡£
Âè2À¤Âå¤âDPI¤¬Äã¤¯¤Æ¥Ç¥¹¥¯°Ê³°¤Ç¤Ï»È¤¤¤Å¤é¤¤¤·¡¢¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÈFPS¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¦¤È¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Í×¤ë¤Î¤â°à¤¨¤ëÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØCyberpunk 2077¡Ù¤È¡ØBorderlands 4¡Ù¤Ç»î¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÌÌÅÝ¤Ç¡¢¤â¤¦FPS¥â¡¼¥É¤Ï¥³¥ê¥´¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Legion Go 2¤Ï¾å²¼¤ËUSB-4¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Á¤ª¤¦eGPU¤â¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤äHDMI¤Î¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤°ÍÑ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£LenovoÅª¤Ë¤ÏPC¥²¡¼¥à¤ÎÊì´Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Go 2¤Ë1440p°Ê¾å¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡£
ÊÑ¤ÊÏÃ¡¢Âè2À¤Âå¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°¤Î¤Ï´è¾æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âç¤¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Steam Deck¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¸«Îô¤ê¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡Ê¤è¤¯¸«¤ë¤ÈFPS¥â¡¼¥É¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÍÑ¤Î·ê¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ë¡£
²èÌÌ¤Ï»à¤Ì¤Û¤É¥¥ì¥¤
¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹ÂÐ±þ¤Ç°®¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê½Å¤µ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Éª¤Ç»Ù¤¨¤ë¤«Âæ¤ËÃÖ¤¯¤«¤·¤Ê¤¤ã¤À¤á¡£¤¢¤È¤Ï¥¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¯¤«¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²èÌÌ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¥ì¥¤¡£²òÁüÅÙÅª¤Ë¤ÏLegion Go¤Î1,920¡ß1,200¤è¤ê¹â¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤µÅª¤Ë¤Ï¡¢Áàºî¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»Ø¤¬ÆÏ¤¯¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤·¤¿¡Ê¼ê¤Î¾®¤µ¤¤¿Í¤ÏÌµÍý¤«¤â¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ï11¥¤¥ó¥Á¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤¬¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¡¢9¥¤¥ó¥Á¤Ç½¼Ê¬¤È´¶¤¸¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È144Hz¤Ê¤Î¤Ç100fpsÄ¶¤¨¤Î¥²¡¼¥à¡Ê¸Å¤¤¥²¡¼¥à¤ä2D¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤¹¤Ù¤ÆºÇÂç½èÍýÀÇ½¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
HDR¤Ç1,100¥Ë¥È¤Î¹âµ±ÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²°Æâ¤ÇÌÀ¤ë¤µ½½Ê¬¤Ç¤âÌî³°¸þ¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤¿¤Á¤É¤³¤í¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÁëºÝ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬ÂçÊýÈô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
È¿¼Í¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂ¿¾¯¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡£¸å¤í¤«¤é¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈà½÷¤âÁ´Éô´Ý¸«¤¨¡£¶À¤ß¤¿¤¤¤Ë±Ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°ÌRyzen Z2 ExtremeÅëºÜ¡£¤À¤±¤É¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Êº¹¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤
AMD Ryzen Z2 Extreme APU¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¡¦ºÇÂ®¤Î¥Á¥Ã¥×¤òµá¤á¤ë¿Í¸þ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½èÍýÀÇ½¤Î¿·µìº¹¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏºÇ¹âTDP¡ÊÇ®Àß·×ÅÅÎÏ¡£¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ËÁ÷¤ëÅÅÎÏÎÌ¤ò·è¤á¤ëÍ×ÁÇ¡£¤³¤ì¤ÇÁ´ÂÎ¤Î½èÍýÀÇ½¤â·è¤Þ¤ë¡Ë¤ÇÁ°¤è¤ê5¡Á10fps¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç®Àß·×¤Î²þÁ±¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ù¥ó¥Á·ë²Ì¤Î¿ô»ú¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´üÂÔ³°¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¿·¤ÎAAA¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤É¤¦¤«¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç1200p¤Ç¤â½¼Ê¬³Ú¤·¤á¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ê¥ì¥¤¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ÏOFF¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¥¥Ä¥¤¤±¤É¡Ë¡£
´ðËÜ¡¢¼«Ê¬¤Ï½èÍýÀÇ½¤Î¤¿¤á¤Ë¥²¡¼¥à¤Î²òÁüÅÙ¤òÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ï¤è¤Ã¤Ý¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊºÇÄã30fps¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëºÇ½ª¼êÃÊ¡Ë¡£
Legion Go 2¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ê¤éTDPºÇÂç35W¤ÇAAA¥²¡¼¥à¤â¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡£PC¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤âÆ°ºî¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ØBorderlands 4¡Ù¡ÊSwitech 2ÂÐ±þÈÇÈ¯ÇäÍ½Äê¤âÅöÌÌ¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤À¤±²¼¤²¤Æ¡¢40fps¼å¤Î°ÂÄê¤·¤¿Áàºî´Ä¶¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØIndiana Jones¡Ù¤È¡ØGreat Circle¡Ù¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬Äã¤ÎÀßÄê¤Ç¤â±ÇÁü¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤â¤Ë¡ý¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¸Å¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬Æ°ºî¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØControl¡Ù ¤ÏÄãÀßÄê¤ÇÅÅ¸»¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊ¿¶Ñ40¡Á49 fps¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¡ØShadow of the Tomb Raider¡Ù¤Ï1200p¡¢ÃæÀßÄê¡¢AMD¤ÎFSR¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÊ¿¶Ñ44fps¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£1080p¤À¤È48fps¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØBaldur¡Çs Gate III¡Ù¤Ï¥¢¥¯¥È1¤Ç60fps¡¢»Ô³¹¤Î¥¢¥¯¥È3¤¬45¡Á55fps¡£
3DMark¿·¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¡ÖSteel Nomad Lite¡×¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï3,305¡¢Ê¿¶Ñ24.48 fps¤Ç¡¢Legion GO S¡ÊRyzen Z2 Go¡¢Windows¡Ë¤è¤ê1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤ÎAsus ROG Ally X¡ÊZ1 Extreme¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¹¡Ü300¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ý¤Ã¤Á¡£Time Spy¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï3,897¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âAlly X¤È¤Îº¹¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¡Ü300¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¤ÎMSI Claw 8 AI+¤òÎ¿¤°¤Û¤É¤Î½èÍýÀÇ½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°Ê¾å¤Î¥Ù¥ó¥Á·ë²Ì¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Legion Go 2¤ÏÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¿·À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¹â¥ï¥Ã¥È¿ô¤ÇÄ´¤Ù¤¿¾ì¹ç¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äã¥ï¥Ã¥È¿ô¤Ç¤Î½èÍýÀÇ½¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ØShadow of the Tomb Raider¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤â34 fps¤Î°ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¡£¥Õ¥ë²òÁüÅÙ¡¦Steam Deck¤ÎÀßÄê¤Ç¡ØCyberpunk 2077¡Ù¤ò¤ä¤ë¤È44fps¡¢15W¤Ç¤â30fps¶á¤¯¤Þ¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Äã¥ï¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
Legion Go 2¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤ÏÄãÉé²Ù¤Î¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØHades II¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²è¼ÁÀßÄê¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ç160fps¤òÍ¾Íµ¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ØHollow Knight: Silksong¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¼«Æ°¤Ç144HzÁ°¸å¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇGo 2¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¥²¡¼¥à¤ÏLegion Go 2¤ÇºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¤´Ä¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤·¡¢¤â¤¦¤Û¤«¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ÈÈþ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Xbox Ally X¤è¤ê350¥É¥ëÂ¿¤¯Ê§¤ï¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¢¥ì¤À¤±¤É¡Ä¡£
¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¤ÎWindows¤ÏÀµÄ¾¤Ä¤é¤¤¤±¤É²þÁ±¤ÎÃû¤·¤â¤¢¤ë
¥Ð¥é¥ó¥¹½Å»ë¤Î¥ï¥Ã¥È¿ô¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Ï2»þ´Ö40Ê¬Á°¸å¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²òÁüÅÙ¤È¥ï¥Ã¥È¿ô¤òºÇ¹â¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º/Âç¤¤¤Ê¤ë±ß´Ä¡Ù¤Ï2»þ´Ö¶á¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Legion Go 2¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï74Wh¤Ç¡¢ROG Ally X¤Î80Wh¤Û¤É¥¿¥Õ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Go 2¤Î¤Û¤¦¤¬OLED¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç²òÁüÅÙ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤¿¤Ê¤¤ÌÌ¤â¡£¸½¾õ¡¢Ä¹»þ´Ö¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëÃ¼Ëö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂÐ¤¹¤ëROG Ally X¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬°ìÈÖÄ¹¤¯»ý¤ÄÃ¼Ëö¤Ç¡¢¼Â¤Ë3»þ´Ö¶á¤¯»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¿¤¤¤·¤Æ°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï2»þ´Ö»ý¤Æ¤Ð¸æ¤Î»ú¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÌëÃæ¤Þ¤Ç¡ØHades II¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¡á¤½¤í¤½¤íµÙ·Æ¡×¤Î¹ç¿Þ¡£¥¢¥é¡¼¥àÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¸«²á¤´¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÄ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤â¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥óÊÂ¤ß¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¡Æâ¤Ç»È¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÆ°µ¡¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»îÍÑ´ü´ÖÃæ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤Ê¤·¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ä¥Õ¥¡¥ó¼þÊÕ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥¯¤Ï²Á³Ê¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢Legion Go 2¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç1½µ´ÖÈ¾°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤½ÐÄ¥¤âË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óWindows¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖXbox Ally¡×¤È¡ÖXbox Ally X¡×¤¬º£ÅÙ¿·¤¿¤ËWindowsÂÐ±þÈÇ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â½ñ¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ç7¡¢8¥¤¥ó¥Á¤Î²èÌÌ¤ÇWindows 11¤ò»È¤¦¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ½èÍýÀÇ½¤¬20¡ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ª¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤Î¤ÏLegion Go 2¤ß¤¿¤¤¤Ê¥²¡¼¥àµ¡¤ËÅëºÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍè½Õ¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Windows¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¤Ç»È¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ç¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âOneDrive¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÊÄ¤¸¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£ÅÅÎÏ¤â¿©¤¦¤·SteamOS¤è¤êÆ°ºî¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Steam OSÂÐ±þ¤ÎLegion Go S¤Î¤Û¤¦¤¬WindowsÂÐ±þ¤Î¤â¤Î¤è¤ê20¡Á30¡ó½èÍýÀÇ½¤Ï¾å¤Ç¤·¤¿¡£Xbox Game Pass¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤Î´õË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Legion Go 2¤Ç¤âValve¤Î¥½¥Õ¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤«¤â¡£SteamOS¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤Î³ÎÇ§¤Ï¤Þ¤À¤È¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È¯Çä»þ¤ËÈóÂÐ±þ¤Ç¤â¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥×¥Ç¤¬¤¹¤°½Ð¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥²¡¼¥àÆÃ²½ÈÇWindows11¤âSteamOS¤â»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏGo 2Çã¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¡£¿·¤·¤¤OS¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ½é¤á¤ÆLegion Go 2¤Ïº£¤ÎPC¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£