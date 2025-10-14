¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÎµÁ±¨»Ô¾ì¤¬ÌÌÌÜ°ì¿·¡¢¿·¥»¥ó¥¿¡¼¤â³«¶È¡½Ãæ¹ñ
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹ñÞ¶¹¾¾Ê¤ÎµÁ±¨»Ô¾ì¤Ç¤Ï10·î14Æü¸áÁ°¡¢¡ÖÂè6À¤Âå»Ô¾ì¡×¤¬³«¶È¤·¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥É¥»¥ó¥¿¡¼¤â±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÁ±¨»Ô¾ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¿Ê²½¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò´°Î»¤·¡¢½¾Íè·¿¤ÎÂÐÌÌÊý¼°¤Î¼è°ú¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼è°ú¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÈôÌöÅª¤ÊÈ¯Å¸¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µÁ±¨»Ô¾ì¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥É¥»¥ó¥¿¡¼·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2022Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Î·úÃÛÌÌÀÑ¤Ï125ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¾¦¼è°ú¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¼ç¼´¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡×¡ÖÊª¡×¡Ö¾ì½ê¡×¡ÖÎ®ÄÌ¡×¤Î4¤Ä¤Î³Ë¿´Í×ÁÇ¤ÎÈôÌöÅª¸þ¾å¤òÁ´ÌÌ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤Ë¤Ï»Ô¾ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢½»µï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼è°ú½ê¥Ý¡¼¥È¤Î5¤Ä¤Îµ¡Ç½¥¨¥ê¥¢¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á»Ô¾ì¥¨¥ê¥¢¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï41ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÊõ¾þÎà¡¢ÁÏºî´á¶ñ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥Èµ¡´ï¤Ê¤É8¤Ä¤Î¿·¶È¼ï¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¹¤Ç¤ËÆþµï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤¿¤ÏIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¸¢¡Ë´ØÏ¢ÉÊ¤ò°·¤¦Å¹ÊÞ¤Î³ä¹ç¤Ï57¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¾ì³°¤«¤é¿·¤¿¤Ë»²Æþ¤·¤¿¶È¼Ô¤Î³ä¹ç¤ÏÌó60¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¹ñºÝ²½¡¢¶áÂå²½¡¢ÄãÃºÁÇ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë