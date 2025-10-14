Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÃËÀ¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡¡¼¯»ùÅçÃÏ¸¡¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¡×
¡¡Âè3¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯Åð¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¼¨ÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¯»ùÅçÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡14ÆüÉÕ¤±¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤Î39ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Ïº£Ç¯8·î¡¢Âè3¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¸©Æâ¤ÎÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¶¯Åð»ö·ï¤ÎÈï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¼¨ÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÉÔ°ÂËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¯»ùÅçÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£