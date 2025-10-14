Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢Îø¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ÇÎÏÀâ¡¡¤É¤è¤á¤¢ªÇï¼ê¥²¥Ã¥È¤Ë¾Ð¤ß¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤ÈÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¡ª¥Æ¥£¡¼¥ó¸ÂÄê¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2¿Í¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÇº¤ß¤Ë²óÅú¡£½é¡¹¤·¤¤Îø¤ÎÁêÃÌ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÎø¤ÎÁêÃÌ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà
¡¡¼ÐÀþÆ²Íµª»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¿Íµ¤Îø°¦¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¡Ê¤ß¤ä¤ß¤Í¡¦¤Î¤¾¤à¡Ë¤òÄ¹Èø¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊµÜÎæ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢½éÎø¤ËÍî¤Á¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´ó²Ï·Ê¡Ê¤è¤¹¤¬¡¦¤±¤¤¡Ë¤ò»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤Î¶¦±é¤ÏAmazon¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡ØHOMESTAY¡Ù¡Ê2022¡Ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ìÍÑ±Ç²è¤Ç¤Î¶¦±é¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¹¥¤ß¤ÎÈ±·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ë¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥í¥ó¥°¤¬¹¥¤¤Ç¥í¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é´Ó¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£Ä¹Èø¤Ï¡Öº£¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÄ¹¤¯¤Æ¡ÊÁê¼ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡ËÃ»¤¯¤·¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³Î¾Ú¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿¿¤ÃÅö¤Ê¤¬¤é¤â¥É¥é¥¤¤«¤ÄµÒ´ÑÅª°Õ¸«¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤ÀÃ»¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦È±·¿¤Ç¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ë½÷À¤ÎÊý¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÊäÂ¤³¤ì¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤¤ë¤È¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»³ÅÄ¤â¡Öº£¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÈ±·¿¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È»¿Æ±¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿È±·¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Ä¹Èø¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤é¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¤Ã¤Æºá°´¶¤¬¤Ç¤Á¤ã¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
