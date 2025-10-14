¡Ø¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«??¡Ù2026Ç¯1·î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¡¤ª¤Ò¤È¤êÍÍOL¤È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÎÆ±À³À¸³èÉÁ¤¯É´¹çºîÉÊ
¡¡¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯É´¹çÉ±¡Ù¡Ê°ì¿×¼Ò´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«??¡Ù¤¬2026Ç¯1·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û²¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡Ä¡©ÀÖÌÌ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¤¢¤«¤Í
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾ÆÆùÄê¿©»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¯¡ÉÄÅÅÄ¤¢¤«¤Í¡Ê28¡Ë¡É¤¬¤¦¤Ã¤«¤ê¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½Åºá³ÎÄê¤Î°ãË¡À½Â¤¤µ¤ì¤¿Âç¿ÍÍÑ¥í¥Þ¥ó¥¹¥í¥¤¥É¤Î¡ÉÉï»Ò¡É¤À¤Ã¤¿¡£Éï»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¢¤«¤Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÉï»Ò¤Ë¡¢¤¢¤«¤Í¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£¤ª¤Ò¤È¤êÍÍOL¤È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¢2¿Í¡Ê¡©¡Ë¤Î¥¦¥Õ¥Õ¤ÊÆ±À³À¸³è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¥Í¥³B»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§ºÌÀß·×¤Ï·î³¤½¼»á¡¢Èþ½Ñ´ÆÆÄ¤ÏÀÄÅÄ¾÷»á¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¤ÏÎÓÊþ¹¨»á¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤ÏÂç»ûÊ¸É§»á¡¢À©ºî¤ÏNyan Pollution-¦Ø-¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È
¢§ÄÅÅÄ¤¢¤«¤ÍÌò¡¡À¶¿åºÌ¹á¡Ê¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡Ë
ÄÅÅÄ¤¢¤«¤ÍÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡¢À¶¿åºÌ¹á¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤«¤é¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤Ìò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Éï»Ò¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¢¤«¤Í¤¬ËÜÅö¤Ë°¦¤é¤·¤¤¡ª³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢½ã¾ð¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤«¤Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤ÇÆ¯¤¯¥Ð¥ê¥¥ã¥êOL¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤â¸ü¤¯¡¢Éô¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç»äÀ¸³è¤Ï²õÌÇÅª¡£¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥í¥¤¥É¤ÎÉï»Ò¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤ÏÈà½÷¤ËËÝÏ®¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¡£
¢§Éï»ÒÌò¡¡ÁáÀ¥è½²Ö¡Ê¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡Ë
Éï»Ò¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÁáÀ¥è½²Ö¤Ç¤¹¡£Éï»Ò¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤ª½Ê¤ä¤«¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¥¨¥Ã¥Á¤ÊÊý¸þ¤ËË½Áö¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ç²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤¯´î¤ó¤À¤êÇº¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÉï»Ò¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤ò¡¢»ä¼«¿È°¦¤ª¤·¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀº°ìÇÕÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´»ëÄ°¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
¤¢¤«¤Í¤¬¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥í¥¤¥É¡£Âç¿ÍÍÑ¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¤½¤Ã¤Á¤ÎÃÎ¼±¤¬¤È¤Æ¤âËÉÙ¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¤¢¤«¤Í¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹âÀÇ½¤Ê¤Î¤À¤¬³«È¯¼Ô¤¬ÉÔÌÀ¡£¤½¤·¤Æ°ãË¡¥í¥Ü¥Ã¥È¡£
¢§°ËÆ£¤µ¤óÌò¡¡·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¡Ê¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡Ë
°ËÆ£¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¤Ç¤¹¡£É´¹çºîÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¸¶ºî1´¬¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ°¦ÆÉ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æµ¤Àä¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¤¢¤«¤Í¤ËÆ´¤ì¤ëÎø¤¹¤ë²µ½÷¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¾¯¤·»ä¤ÎÀ³Ê¤ÈÄÌ¤º¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¨¤Ã¤Á¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ï¤Ë¤¹¤«¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤ÇÆ¯¤¯¤¢¤«¤Í¤Î¸åÇÚ¡£»Å»ö¤Î¥ß¥¹¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤¢¤«¤Í¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡Ú¸¶ºî¡Û¾ÆÆùÄê¿©
¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÈ¯É½¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¤É¤ó¤É¤ó·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ»ä¤â¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥Ë¥á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§¡Ú´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡Û¥Í¥³B
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ´·¤ì¤Ç¡¢ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¢¤«¤Í¤ÈÉï»Ò¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡Ê¾¯¤·¥¨¥Ã¥Á¡Ë¤ÇÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÃúÇ«¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É´¹çºÇ¹â¤À¤¼!!!
¢§¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§ºÌÀß·×¡Û·î³¤½¼
¸¶ºî¼ÔÍÍ¤¬ÉÁ¤¯¸ÄÀË¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿§ºÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë»ö¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥¥É¥¤¹¤ëÊª¸ì¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡Ú²»¶Á´ÆÆÄ¡ÛÂç»ûÊ¸É§
²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÉï»Ò¤¬¤¤¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤È¤âÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡ËÈè¤ì¤¿OL¤Î¤¢¤«¤Í¤ò¡¢¿´¤â¡¢¿È¤â!!!¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Éï»Ò¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë°¦¾ðÉ½¸½¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç°ìÅÓ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬Ç¯¤Î¿ô¤À¤±¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤«¤Í¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢¤È¤¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤È¤êÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ú¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡ÛNyan Pollution-¦Ø-
¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤Æ±µï¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡ª¡×¤È¡¢Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ³«Ëë¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ã¥Á¤Ê¥·¡¼¥ó¤âËþºÜ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤â¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÉï»Ò¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û²¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡Ä¡©ÀÖÌÌ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¤¢¤«¤Í
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾ÆÆùÄê¿©»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¯¡ÉÄÅÅÄ¤¢¤«¤Í¡Ê28¡Ë¡É¤¬¤¦¤Ã¤«¤ê¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½Åºá³ÎÄê¤Î°ãË¡À½Â¤¤µ¤ì¤¿Âç¿ÍÍÑ¥í¥Þ¥ó¥¹¥í¥¤¥É¤Î¡ÉÉï»Ò¡É¤À¤Ã¤¿¡£Éï»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¢¤«¤Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÉï»Ò¤Ë¡¢¤¢¤«¤Í¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£¤ª¤Ò¤È¤êÍÍOL¤È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¢2¿Í¡Ê¡©¡Ë¤Î¥¦¥Õ¥Õ¤ÊÆ±À³À¸³è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È
¢§ÄÅÅÄ¤¢¤«¤ÍÌò¡¡À¶¿åºÌ¹á¡Ê¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡Ë
ÄÅÅÄ¤¢¤«¤ÍÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡¢À¶¿åºÌ¹á¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤«¤é¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤Ìò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Éï»Ò¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¢¤«¤Í¤¬ËÜÅö¤Ë°¦¤é¤·¤¤¡ª³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢½ã¾ð¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤«¤Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤ÇÆ¯¤¯¥Ð¥ê¥¥ã¥êOL¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤â¸ü¤¯¡¢Éô¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç»äÀ¸³è¤Ï²õÌÇÅª¡£¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥í¥¤¥É¤ÎÉï»Ò¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤ÏÈà½÷¤ËËÝÏ®¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¡£
¢§Éï»ÒÌò¡¡ÁáÀ¥è½²Ö¡Ê¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡Ë
Éï»Ò¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÁáÀ¥è½²Ö¤Ç¤¹¡£Éï»Ò¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤ª½Ê¤ä¤«¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¥¨¥Ã¥Á¤ÊÊý¸þ¤ËË½Áö¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ç²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤¯´î¤ó¤À¤êÇº¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÉï»Ò¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤ò¡¢»ä¼«¿È°¦¤ª¤·¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀº°ìÇÕÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´»ëÄ°¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
¤¢¤«¤Í¤¬¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥í¥¤¥É¡£Âç¿ÍÍÑ¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¤½¤Ã¤Á¤ÎÃÎ¼±¤¬¤È¤Æ¤âËÉÙ¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¤¢¤«¤Í¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹âÀÇ½¤Ê¤Î¤À¤¬³«È¯¼Ô¤¬ÉÔÌÀ¡£¤½¤·¤Æ°ãË¡¥í¥Ü¥Ã¥È¡£
¢§°ËÆ£¤µ¤óÌò¡¡·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¡Ê¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡Ë
°ËÆ£¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¤Ç¤¹¡£É´¹çºîÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¸¶ºî1´¬¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ°¦ÆÉ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æµ¤Àä¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¤¢¤«¤Í¤ËÆ´¤ì¤ëÎø¤¹¤ë²µ½÷¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¾¯¤·»ä¤ÎÀ³Ê¤ÈÄÌ¤º¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¨¤Ã¤Á¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ï¤Ë¤¹¤«¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤ÇÆ¯¤¯¤¢¤«¤Í¤Î¸åÇÚ¡£»Å»ö¤Î¥ß¥¹¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤¢¤«¤Í¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡Ú¸¶ºî¡Û¾ÆÆùÄê¿©
¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÈ¯É½¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¤É¤ó¤É¤ó·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ»ä¤â¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥Ë¥á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§¡Ú´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡Û¥Í¥³B
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ´·¤ì¤Ç¡¢ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¢¤«¤Í¤ÈÉï»Ò¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡Ê¾¯¤·¥¨¥Ã¥Á¡Ë¤ÇÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÃúÇ«¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É´¹çºÇ¹â¤À¤¼!!!
¢§¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§ºÌÀß·×¡Û·î³¤½¼
¸¶ºî¼ÔÍÍ¤¬ÉÁ¤¯¸ÄÀË¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿§ºÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë»ö¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥¥É¥¤¹¤ëÊª¸ì¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡Ú²»¶Á´ÆÆÄ¡ÛÂç»ûÊ¸É§
²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÉï»Ò¤¬¤¤¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤È¤âÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡ËÈè¤ì¤¿OL¤Î¤¢¤«¤Í¤ò¡¢¿´¤â¡¢¿È¤â!!!¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Éï»Ò¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë°¦¾ðÉ½¸½¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç°ìÅÓ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬Ç¯¤Î¿ô¤À¤±¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤«¤Í¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢¤È¤¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤È¤êÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ú¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡ÛNyan Pollution-¦Ø-
¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤Æ±µï¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡ª¡×¤È¡¢Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ³«Ëë¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ã¥Á¤Ê¥·¡¼¥ó¤âËþºÜ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤â¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÉï»Ò¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª