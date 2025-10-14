¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¡ºÊ¡¦ÀÄÅÄÅµ»Ò¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¤â¡Ö¥Þ¥ë¥Á¡¼¥º¤«¤È¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÈÌÓÎÌ¡É¤ËÅ£ÉÕ¤±¡È¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤âÊÑ²½
¡¡10·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÅÄÅµ»Ò¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¢¤²¡¢¤½¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÀÄÅÄ¤Ï¡¢58ºÐ¤È¤Ê¤ëÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ô·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢É×¤Ç²Î¼ê¤Î¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î³«ºÅÃæ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÔÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È´¶¼Õ¤âÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀÄÅÄ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÀÄÅÄ¤Î´î¤ÖÍÍ»Ò¤òËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸«¼é¤ë¶ÌÃÖ¤Î»Ñ¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Instagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢ÀÄÅÄ¤ØÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¢¤ëÉôÊ¬¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤ÎÌÓÎÌ¡Õ
¡Ô¤¦¤Á¤Î¥Þ¥ë¥Á¡¼¥º¤È°ì½ï¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¾Ð¡Õ
¡¡ÀÄÅÄ¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¶ÌÃÖ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÇò¤ÎÈ±¿§¤Ç¡¢¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÊó¹ð°Ê¾å¤Ë¡¢¶ÄÅ·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ÀÄÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÀÄÅÄ¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢1990Ç¯¤ËC.C.¥¬¡¼¥ë¥º¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥»¥¯¥·¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢2004Ç¯º¢¤Ë¤Ï¡Ø¥Ð¥Ö¥ëÀÄÅÄ¡Ù¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿ÇËÅ·¹Ó¤Ê»Ñ¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎInstagram¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ²½¤·¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤ª²½¾Ñ¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥Ö¥ê¡¼´¶¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡2010Ç¯¤Ë¶ÌÃÖ¤È·ëº§¤·¤¿ÀÄÅÄ¡£·ëº§À¸³è¤¬15Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö2024Ç¯9·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·ëº§Åö½é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÀÄÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ø¤è¤¯Â³¤¤¤¿¤Ê¡Ù¤È´¶³´¿¼¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØËÜÍè¤ÏÁ¡ºÙ¤¹¤®¤Æ¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¤ß¤¿¤¤¤Ê¿´¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤Ç¡Ù¤È¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë°ìÌÌ¤ò¹ðÇò¡£¡ØÃ¯¤«¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¤Î¤è¤¦¤Ë²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¿Í¤À¤Ê¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢ÀÄÅÄ¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤µ¤â³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯´ÖÉ×ÉØ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¿·Á¤¬¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤ËÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÌÓÎÌ¤Ï¡¢ÀÄÅÄ¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£