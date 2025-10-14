Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢¥³¥ß¥åÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë»³ÅÄ°ÉÆà¤â¶Ã¤¡ÖÎÙ¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤ÈÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¡ª¥Æ¥£¡¼¥ó¸ÂÄê¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÎø¤ÎÁêÃÌ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà
¡¡¼ÐÀþÆ²Íµª»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¿Íµ¤Îø°¦¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¡Ê¤ß¤ä¤ß¤Í¡¦¤Î¤¾¤à¡Ë¤òÄ¹Èø¤¬¡¢µÜÎæ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢½éÎø¤ËÍî¤Á¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´ó²Ï·Ê¡Ê¤è¤¹¤¬¡¦¤±¤¤¡Ë¤ò»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤Î¶¦±é¤ÏAmazon¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡ØHOMESTAY¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ìÍÑ±Ç²è¤Ç¤Î¶¦±é¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËèÄ«¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¶á½ê¤ÎÃË¤Î»Ò¤È¤Îµ÷Î¥¤Î½Ì¤áÊý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Ä¹Èø¤Ï¡ÖËèÄ«¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã½Ì¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤Ï¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÂ¾¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡ÖµÞ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»³ÅÄ¤¬¶Ã¤¯¤È¼«¿È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¤¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹Èø¤Ï¡ÖÎÙ¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤¹¡£¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤È¤«¤Ç¡Ø¤½¤ì¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¤â¤½¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤«¤Ç¡×¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖËÍ¡¢¡Ê¤ªÅ¹¤¬¡Ë½é¤á¤Æ¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¤ª¤¹¤¹¤á¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È²óÅú¡£»³ÅÄ¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä¹Èø¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ï¤Ê¤»¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡Ö²¶¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¸À¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡×¤È°ìÉôÇ¼ÆÀ¤¹¤ë»³ÅÄ¤Ë¡¢Ä¹Èø¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤é¹¥¤¤È¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¡£¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î¤ªÇº¤ß¤Ç¤â¡¢¡ÈÀ®¿Í¼°¤Ç²áµî¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤É¤¦ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÄ¹Èø¤Ï¡ÖÀ®¿Í¼°¤Ï»öÌ³½ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÏ¸µ¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤¹¤È»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊò¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
