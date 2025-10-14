µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¡ÖºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î°úÂà²ñ¸«¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÈÍ½¸À¡É¤â¡ÄÍ½ÁÛ¾å²ó¤ëÍè¾ì¤ËËü´¶
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂàÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤ËµåÃÄ¤¬Ä¹Ìî¤Î°úÂà¤òÀµ¼°È¯É½¡£²ñ¸«¤ÇÄ¹Ìî¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ìÀ¨¤¯¡¢ºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÂç4Ç¯»þ¤Î06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4½äÌÜ»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·HondaÆþ¼Ò¡£08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î2°Ì»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢ÍâÇ¯1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿Ä¹Ìî¡£¤½¤Î¸å¡¢18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´Ý¤ÎFA¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¤·¡¢22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í°¦¤ò´Ó¤¤¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¡£²þ¤á¤Æ16Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡È»ØÌ¾¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ÆÀ¨¤¯¡ÄºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï½ª»Ï¡È¤é¤·¤¯¡É¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Æ12·î¤Ë¼õ¸¡¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Ä¹Ìî¤Ï¡¢¥±¥¬ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µð¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¡¢Â¿Ê¬¡Ê²ñ¸«¾ì¤Î¡Ë¸å¤í¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¢¤Î¡ÄºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤«¤é²¿¿ÍÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ø¤Î¡È¿®Íê¡É¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿Ä¹Ìî¡£¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ÄÂ¿¤¤¤Ê¡ÄÍè²á¤®¤À¤í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÁíÀª53¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤µ¤»´î¤ó¤À¡£