Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦·§ËÜ¸©É¹ÀîÄ®Ä¹Áªµó¤¬º£Æü¡Ê14Æü¡Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É¹ÀîÄ®Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢5´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÆ£ËÜ°ì¿Ã¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤«¤º¤ª¤ß¡Ë¸õÊä¡Ê66¡Ë¤È¡¢¸µÄ®µÄ¤Ç¿·¿Í¤Î¹¾ºê¸ç¡Ê¤¨¤¶¤¡¦¤µ¤È¤ë¡Ë¸õÊä¡Ê76¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¹¾ºê¸õÊä¤Î¡Ö¤µ¤¡×¤Î»ú¤Ï»³´§
Æ£ËÜ¸õÊä¤Ï¡¢Ä®¤ÈÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¶¦Æ±½»Âð¤ÎÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤¿¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹¾ºê¸õÊä¤ÏÈ¬Âå»Ô¤È¤Î¹çÊ»¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¹ÀîÄ®Ä¹Áª¤¬ÁªµóÀï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
ºòÆü¡Ê13Æü¡Ë»þÅÀ¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤Ï8980¿Í¤Ç¤¹¡£
´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÏÌÀÆü¡Ê15Æü¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅêÉ¼¤Ï19Æü¤ËÄ®Æâ12¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¡¢¸áÁ°7»þ¤«¤é¸á¸å7»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£