¡Ö¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¥¯¥Þ¤¬²¹Àô³¹¤Î·úÊª¤«¤é·úÊª¤Ø¡ÄÅßÌ²Á°¤Ë¥¨¥µµá¤á¤Æ³ÆÃÏ¤Ë½ÐË×¡¡ÀìÌç²È¡ÖÂç¶§ºî¤ÇÌÚ¤Î¼Â¤¬ÉÔÂ¡×
²¹Àô³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï1Æ¬¤Î¥¯¥Þ¡£
·úÊª¤«¤é·úÊª¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç»Ô¤ÎÈÓºä²¹Àô¤ÎÃæ¿´Éô¡£
13Æü¸á¸å6»þ²á¤®¡¢¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Î±ü¤ÎÊý¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò½¾¶È°÷¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÙ¤Î»ÜÀß¤Ë¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ø¤ÈÈô¤Ó°Ü¤ë¤ÈÊÉ¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Î·ä´Ö¤«¤é¤Ò¤ç¤¤¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤«¤È»×¤¦¤ÈÊÉ±è¤¤¤ò´ïÍÑ¤ËÊâ¤²ó¤ê¡¢ºÆ¤ÓÎÙ¤Î·úÊª¤Ø¤ÈÈô¤Ó°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
ºÇ½é¡Ö¿Í¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤¿¤é²»¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÎÇò¤¤¼ê¤¹¤ê¤ò¸«¤¿¤é¹õ¤¤ÊªÂÎ¡£¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÝ¤¤¡£
¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤ë¤È²¹Àô³¹¤òÊâ¤²ó¤êÌó10»þ´Ö¸å¡¢¶á¤¯¤ÎÀî¤Ø¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÈË²Ú³¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅßÌ²Á°¤Î¤³¤Î»þ´ü¡¢±Â¤òµá¤á¤Æ×Ñ×Ë¤¹¤ë½©¤Î¥¯¥Þ¤¬³ÆÃÏ¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢µÜ¾ë¡¦²ÃÈþÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿°ÇÌë¤Ë¶Á¤¯ÉÔµ¤Ì£¤Ê²»¡£
½»Âð¤ÎÎ¢Äí¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎÄ¹Ìó1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¡£
¥¯¥Þ¤Ï³Ì¤´¤È¥¬¥ê¥¬¥ê¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¥¯¥ë¥ß¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¡¢¤½¤Ð¤Ë¤Ï»Ò¥°¥Þ¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¢Äí¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Î¾å¤Ë¥¯¥ë¥ß¤Î¼Â¤òÃÖ¤¡¢¥ê¥¹¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÄêÅÀ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¡£
¤·¤«¤·¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¡¦±ó·ÚÄ®¤Ç¤Ï¡¢µ¢¾ÊÃæ¤Î½÷À¤¬Êì¿Æ¤È¤Î¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤â3Ï¢µÙ½éÆü¤Î11ÆüÅÚÍËÆü¡¢°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆþ¤ê¸ý¤á¤¬¤±¤ÆÆÍ¿Ê¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤¬¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
±Â¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡£¤â¤·Ê¿Æü¤Ç¼«Æ°¥É¥¢¤¬³«¤¤¤Æ¤¿¤éÉÝ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£Ï¢µÙÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤Ï13Æü¡¢»¶ÊâÃæ¤Î70ÂåÉ×¤È60ÂåºÊ¤ÎÉ×ÉØ¤¬2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
¥®¥ã¡¼¡¼¡ª¤È¤¤¤¦À¼¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¼ê¤Ï·ì¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£
¤³¤Î½©¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿Í¤È¤ÎÁø¶ø¤¬Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÏÅßÌ²Á°¤Ë¿©¤Ù¤ë¥Ö¥Ê¤ÎÌÚ¤Î¼Â¤¬Âç¶§ºî¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Î±ÂÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä¼êÂç³Ø ÇÀ³ØÉô¡¦»³Æâµ®µÁ½Ú¶µ¼ø¡§
2Ç¯Á°¤Î¡Ê¥Ö¥Ê¤Î¼Â¤¬¡Ë¶§ºî¤Î»þ¤Ë¿Æ»Ò·§¤¬ÂçÎÌ¤ËÎ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿ÍÎ¤¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È³Ø½¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¾Ç¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤Ï±Â¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¡¢¿Í¿È»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£