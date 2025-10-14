¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¡¢¶¯¤°ìÉ¼¤ò¡£¡×¡¡°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¡¦»íÁª¼ê¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¿À¸Í»ÔÄ¹Áªµó26ÆüÅê³«É¼
¡¡º£·î26Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¿À¸Í»ÔÄ¹Áªµó¤òÁ°¤Ë¡¢¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Î½ÀÆ»²È¡¦°¤Éô°ìÆó»°¤µ¤ó¡¢°¤Éô»í¤µ¤ó¤¬¡¢13Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅêÉ¼¤ò¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿À¸Í»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Áªµó¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢º£²ó¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë°¤Éô°ìÆó»°¤µ¤ó¡¢»í¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¡¢¶¯¤¤°ìÉ¼¤ò¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢ÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤Ë½ÀÆ»²È¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢°¤Éô°ìÆó»°¤µ¤ó¤ÈËå¤Î»í¤µ¤ó¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶è½Ð¿È¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢½ÀÆ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î¿À¸Í¤¬¤É¤ó¤Ê³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¥¯¥Þ¥¬¥¤¥¿¥Ä¥í¥¦¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç°ìÆó»°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤Îº¢¡Ë¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤â¿À¸Í¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÁö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£³¤¤È»³¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê³¹¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»í¤µ¤ó¤Ï¡Ö»°µÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤âÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£(ºÆ³«È¯¹©»ö¤Ç)ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²û¤«¤·¤¯ÃÏ¸µ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÆó»°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤â¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç³¬µé¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î·»¤¬Æ»¾ì¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Ëå¡¦»í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢½ÀÆ»¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¿À¸Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¹â¹»»þÂå¤Þ¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï½ÀÆ»¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ÀÆ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¡£Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤âÉ¬Í×¤À¤¬¡¢°ìÆü°ìÆü¡¢²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤³¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯°ìÆü¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡×¤È°ìÆó»°¤µ¤ó¡£»í¤µ¤ó¤â¡ÖÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡£·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢(Îý½¬¤Ç¤Ï)¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤¯¤¸¤±¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢»î¹ç¤ÎÆü¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¤Íè¤Î¿À¸Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»í¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ìÆó»°¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤ì¤ë¾ì½ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î1É¼1É¼¤¬¿À¸Í¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö½ÀÆ»´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸Í»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°²ó¤Î»ÔÄ¹Áªµó¡Ê2021Ç¯¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤ÈÆ±Æü¡Ë¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï53.79¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤Ë¸Â¤é¤º¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬Äã¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£´¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¿À¸Í»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢º£·î26Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÆç¶è¤ÈËÌ¶è¤Î¿À¸Í»ÔµÄ²ñµÄ°÷Êä·çÁªµó¤âÊ»¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÅêÉ¼¤Ï¸áÁ°7»þ¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¡£¿À¸Í»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÅöÆü¡¢ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
