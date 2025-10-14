àÀ¯³¦¤Î²õ¤·²°á¾®Âô°ìÏº»á¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÌîÅÞ¤Ë³å¡Ö¥Á¥Þ¥Á¥Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÇËþÂ¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤Ï¡Ä¡×
àÀ¯³¦¤Î²õ¤·²°á¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Âô°ìÏº»á¡Ê£¸£³¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ï¢Â³¥Ý¥¹¥È¤ÇÌîÅÞ¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Âô»á¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¼çÄ¥¡£¡ÖºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î»×ÁÛ¤äÂÎ¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ëµñÈÝ´¶¤¬Âç¤¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁªÂò¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢Ã´ÅöÇ½ÎÏ¤ÎÃø¤·¤¤Äã²¼¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ÅÁã¤Ç¤â¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎô²½¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡²¾¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸½ºß¤ÎÀ¯¼£Åªº®Íð¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¯¤È¾®Âô»á¤ÏÍ½¸«¤·¤¿¡£ÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ÐÀ¯¸¢¸òÂå¤Ï²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤À¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©·û¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤ä¸¶È¯¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¹Â¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾®Âô»á¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤â¡¢Âç¶ÉÅª¤Ê»ëÌî¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸ÄÊÌ¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤À¤«²¿¤À¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¯ºö¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¥Á¥Þ¥Á¥Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÇËþÂ¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤ÏÀµ¤Ë¡ØÌÚ¤ò¸«¤Æ¿¹¤ò¸«¤º¡Ù¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤ÊÀ¯¼£¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤ÎÍø¸¢¹½Â¤¤âÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÌîÅÞ¤ò³åÇË¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¶£¹Ç¯¡¢£²£·ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¾®Âô»á¤Ï¸ÎÅÄÃæ³Ñ±É»á¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¼«¼£Âç¿Ã¡ÊÃæÁ¾º¬Æâ³Ñ¡Ë¡¢Æâ³Ñ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡ÊÃÝ²¼Æâ³Õ¡Ë¤ò£¸£¹¡Á£¹£±Ç¯¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡££¹£³Ç¯¤ËÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¿·À¸ÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢£¸ÅÞÏ¢Î©¡ÊÆüËÜ¿·ÅÞ¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÅÞ¡¢¿·À¸ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢Ì±¼ÒÅÞ¡¢¿·ÅÞ¤µ¤¤¬¤±¡¢¼Ò²ñÌ±¼çÏ¢¹ç¡¢Ì±¼ç²þ³×Ï¢¹ç¡Ë¤ÎºÙÀîÆâ³Õ¤Ë¹×¸¥¡££¹£¹Ç¯¤Ë¤Ï¼«Í³ÅÞÅÞ¼ó¤È¤·¤Æ¼«¼«¸øÏ¢Î©¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¤Î¤Á¤Î¼«¸øÏ¢Î©¤ÎÁÃ¤òºî¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£²£°£°£¹Ç¯£¸·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÌ±¼çÅÞ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò£²²ó²¼Ìî¤µ¤»¤¿àÀ¯³¦¤Î²õ¤·²°á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤³¤È¡¢¿´¤¢¤ëÌîÅÞÀªÎÏ¤¬·ë½¸¡¦¶¦Æ®¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉåÇÔ¤·¤¿¸¢ÎÏ¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Á¤¬°¤¤¡¢¤½¤Ã¤Á¤¬°¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÂç¶ÉÅª¤Ê»ëÌî¤ËÎ©¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¡¢¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Èá¤·¤à¤Ù¤ÆüËÜÀ¯¼£¤Î¸½¼Â¡×¤ÈÈá´ÑÅª¤ÊÆâÍÆ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö²¿¤è¤êÌîÅÞ¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Á´¤¯ÉåÇÔ¤·¤ÆÀ¯¸¢Ã´ÅöÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿º£Æü¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤È¹ñ²È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¡¢¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÂçÆ±ÃÄ·ë¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤±ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀ¯¼£Åªº®ÌÂ¤òÂÇ³«¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ø¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬Âè°ì¡Ù¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¾®Âô»á¡£
¡¡ÅöÁª£±£¹²ó¤Î¹äÏÓ¤¬¤É¤¦Î©¤Á¤Þ¤ï¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
