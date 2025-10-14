ROIROM¤Î¿·´ë²è»ÏÆ° ¡È³èÌö¸¤¡É¤òÏ«¤¦¥í¥±Ä©Àï¡õ´¶Æ°¤ÎÅ¸³«¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û¡ÖROIROM¡Ê¥í¥¤¥í¥à¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËÜÂ¿ÂçÌ´¡ÊHIROMU¡Ë¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¡ÊROI¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡ªµã¤±¤ë¡ªÆ°Êª¥¹¥¯¡¼¥×100Ï¢È¯¡×¡ÊTBS¡¿¤è¤ë7»þ¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ï¤è¤ë8»þ¤«¤é¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·´ë²è¤¬»ÏÆ°¤·¡¢¡È³èÌö¸¤¡É¤òÏ«¤¦¥í¥±¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÞ¤òÎ®¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤ÇÍÙ¤ëROIROM
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Æ°Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¶»¥¥å¥ó±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMC¤ä¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ëÆ°Êª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¤¬Âè44ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£MC¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡ÊÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¤µ¤ä¹á¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¡¢ROIROM¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¤ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
º£²ó¤â¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÊüÁ÷¡£¿©Íß²¢À¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¸¤Ç¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¸ÄÀÅª¤Ê´Å¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¸¤Ç¤¿¤Á¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£¡Ö»¶ÊâÃæ¤Ë¤´¼ç¿Í¤Ë´Å¤¨¤À¤¹¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ä¡ÖÉáÃÊµ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÇ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê´Å¤¨Êý¡×¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£±ÊÈø¤Î¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ëÆ°Êª¥È¡¼¥¯¤â¡£VTR¤ÎÃæ¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ëÆ°Êª¥¯¥¤¥º¤Ë¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í´Ö¤È¶¦¤ËÆ¯¤¤¤¿¡È³èÌö¸¤¡É¤òROIROM¤¬Ï«¤¦´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²óROIROM¤Î2¿Í¤¬Ï«¤¦³èÌö¸¤¤Ï¡¢14ºÐ¤Î¥Ù¥ë¥¸¥¢¥ó¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¡¦¥É¥Ã¥°¡£³èÌö¸¤¤òROIROM¤Ï´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£´¶Æ°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤ÈÆ°Êª¤Ë¤è¤ë¤Û¤Ã¤³¤êÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¾Ò²ðÅö»þ¤«¤é¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¡£ÉáÃÊ¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÊÙ¶¯Ãæ¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤Ï¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ä¥ó¥Ç¥ìÇ¤ä¾¯Ç¯¤ÎÅÐ¹»»þ¤Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢ÄÌ³ØÏ©¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÇ¤Î¸½ºß¤È¤Ï¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¨¥µ¤ä¤ê¤´¤Ã¤³¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¸¤¤ä¡¢³¤¤ÇÍ·¤Ö¾¯½÷¤¬Å®¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ë¸¤¤Ê¤É¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤ÈÂç·¿¸¤¤Î´Ø·¸À¤È¤Ï¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎÆ°Êª±ÇÁü¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ°Êª±ÇÁü¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÞ¤òÎ®¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤ÇÍÙ¤ëROIROM
¢¡¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡ªµã¤±¤ë¡ªÆ°Êª¥¹¥¯¡¼¥×100Ï¢È¯¡×ÊüÁ÷
¢¡ROIROM¤Î¿·´ë²è»ÏÆ°
