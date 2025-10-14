ÌÚÍü·ûÉð¡õ°ÂÅÄÀ®ÈþÉ×ºÊ¡¢¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤Ø ÂçÊªÉ×ÉØ¤È¤Î¡È¥ì¥¢¡É4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¹ë²Ú¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÅÄÀ®Èþ¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÌÚÍü¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö´Õ¾ÞÆüµ¡¢¤½¤Î2¡ª°ËÆ£Íö¤µ¤ó¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤È²Î¼ê¡¦°ËÆ£Íö¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¿·¶Ê¤â¥ä¥Ð¤¤¤¬¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ä¥Ð¤¹¤®¡ª¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°¥½¥¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡¢»æ¥Æ¡¼¥×Åê¤²»²²Ã¡ª»ä¡¢NARU¤µ¤ó¡¢±¦µþ¤µ¤ó¤âÅê¤²¤¿¡ª¡ª²¼¤Ë¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¤òÃå¤¿Æ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡ª¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤¿¡ª¥¹¥¤¥ä¥»¥ó¡ª¡ªÍö¤µ¤ó¥é¥¤¥ÖÂ³¹ÔÃæ¡ª¡×¤È¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÃæ³Ø¹â¹»»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤É¤Ã¤×¤êÀ¤Âå¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÅÄ¡¦°ËÆ£¤Ë²Ã¤¨¡¢°ËÆ£¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤êÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¼Ì¤ë4¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÍü¤È°ÂÅÄ¤Ï1994Ç¯¤Ë·ëº§¡£Íâ1995Ç¯¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢1999Ç¯¤ËÂè2»ÒÃË»ù¡¢2004Ç¯¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤È¿åÃ«¤Ï1989Ç¯¤Ë·ëº§¡£1990Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¡¦¼ñÎ¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Öµ®½Å¤Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÌÚÍü·ûÉð¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
