¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢ËüÇîÊÄËë¤«¤é°ìÌë³«¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸ø³«¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¥í¥¹¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛExpo2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬10·î14Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÍâÆü¤Î»Ñ
10·î13Æü¤ÎÊÄËë¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖºòÌë¤ò¤â¤Ã¤Æ ¡ôÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¤ÏÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¤´Íè¾ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø ¡ô¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¡Ö184Æü´Ö¡¢2,500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤·¤¿¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ËüÇî¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ËüÇî¤Ï¤Ä¤Å¤¯¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¡£1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²¿¤«¤Ë¥«¥¿¥Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï158¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤²¤µ¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡£³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤«¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î´õË¾¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤«¡£¿Í´Ö¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Ð¤«¤ê¤À¡¢¤È¤«¡£¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ê¤«¤Ç³Î¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡£¤¤ç¤¦¤ÎÄ«¤Ï¡¢¤¢¤·¤¿¤ÎÄ«¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡£¤¤Ã¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö´°Á´¤Ë¥í¥¹¡×¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¤Í¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
