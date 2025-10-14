Åìµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡¡10·î14Æü
ÅìÅÎÏÂµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£15Æü¤ÎÊ¡²¬¤Èº´²ì¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹
14Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï¤è¤¯À²¤ì¤Æ¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢Íë±«¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï20¡î¤Û¤É¤È¡¢³ÆÃÏ¤È¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤Ä«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüÃæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃÏÅÀ¤Ç30¡î¤òÄ¶¤¨¡¢²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£15Æü¤Ï°ìÆü¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤Î¥Þー¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤È¤â¡¢22¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï29¡î¤Û¤É¤Ç¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ÌÚÍËÆü¤Ï½©±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶âÍËÆü¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À²¤ì¤ëÆü¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤º¡¢ÅÚÆü¤ÏºÆ¤ÓÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ï30¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÍËÆü°Ê¹ß¤Ï°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢½©¤ÎÅþÍè¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£