ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¡¡µ×ÊÝ¤¬¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡¢²¦¹ñÁê¼ê¤Ë¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡×
µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬10·î14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥¿¥á¥ó11¿Í¤òÈ¯É½¡£
¡¡MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È13»î¹çÂÐÀï¤·¡¢2Ê¬11ÇÔ¤ÈÌ¤¤À¤Ë¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¤¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£GK¤ËÎëÌÚºÌ±ð¡¢3Ëç¤ÎCB¤Ë¤ÏÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢ÅÏÊÕ¹ä¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¤Èº´Ìî³¤½®¤Î¥³¥ó¥Ó¡£Î¾Íã¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÈÆ²°ÂÎ§¡¢¥·¥ã¡¼¥É¡¼¤Ëµ×ÊÝ¤ÈÏÓ¾Ï¤ò´¬¤¯ÆîÌîÂó¼Â¤¬Î©¤Á¡¢1¥È¥Ã¥×¤òÀä¹¥Ä´¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏMF¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤äFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤é¸å¼õ¤±¤ÊÌÌ¡¹¤¬¥º¥é¥ê¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤³´Ñ¤¿¤¤¤¾¡×¡Öº£¹Í¤¨¤é¤ì¤ëºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö»Ë¾å½é¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¥¬¥Á¥á¥ó¤«¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÍýÁÛ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë