¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤ÎÎ¥º§¸å¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÍÌ¾¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¥¡¼¥¹¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤ÎÎ¥º§¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ëÍÌ¾¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¡¢º£ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊì¤½¤Ã¤½¤¯¤ê¤ÎÈþËÆ¤¬ÏÃÂê¡¡¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÎÌ¼¤¿¤Á
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯30ÂåÁ°È¾¤Î¥Ë¥³¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¤¡¢ÂÀÍÛ¤òÁ´¿È¤ËÍá¤Ó¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥ß¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢Know Your Meme¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö2001Ç¯¤Ë¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¸å¡¢ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤¿¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü¤òÀ¸¤¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÑÈÇGQ»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤È¸À¤¦¤Î¤â¡¢±Ç²è¤Î¤Ò¤È¾ìÌÌ¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡£¤¢¤Î²èÁü¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¥È¥à¤È¤ÎÎ¥º§À®Î©¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥³¡¼¥ë¤È¥È¥à¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥¤¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢1990Ç¯¤Ë·ëº§¡£¥¤¥¶¥Ù¥é¤È¥³¥Ê¡¼¤òÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢2001Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥È¥à¤Ï¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÈºÆº§¤·¡¢Ì¼¤Î¥¹¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢2012Ç¯¤ËÇË¶É¡£¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥¡¼¥¹¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß17ºÐ¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥í¡¼¥º¤È14ºÐ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢Àè·îËö¤ËÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
