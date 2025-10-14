¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØALL YOU NEED IS KILL¡ÙÍèÇ¯1.9¸ø³«¡ª¡¡STUDIO4¡î¤¬ÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼SF
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØALL YOU NEED IS KILL¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êÁ´¹ñ10´Û¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤«¤Ä¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ê¥¿Ìò¤Î¸«¾å°¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢²Öß·¹áºÚ¡¢¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ä¡¢19ºÐÂç³ØÀ¸¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦AKASAKI¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤¬¡¢ËÜÍ½¹ðÆâ¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö»à¤Ï¤à¤·¤í¡¢Ì£Êý¤À¡×¡ØALL YOU NEED IS KILL¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»Â¿·¤Ê¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×ÀßÄê¤È¼ç¿Í¸ø¤ÎÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤òÉÁ¤¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿ºùºäÍÎ¤Î¾®Àâ¡ØAll You Need Is Kill¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¡¢STUDIO4¡î¤¬¥¢¥Ë¥á²½¡£
¡¡¸¶ºî¡ØAll You Need Is Kill¡Ù¤Ï¥ë¡¼¥×¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢·«¤êÊÖ¤¹¡Ö»à¡×¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¤¢¤¬¤Â³¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¥±¥¤¥¸¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥¿¡×¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö»à¤Ï¤à¤·¤í¡¢Ì£Êý¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥ê¥¿¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¡Ê¥À¥í¥ë¡Ë¤Î¿¯Î¬¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¥ê¥¿¡Êcv.¸«¾å°¦¡Ë¤Ï»à¤Ì¤Èµ²±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤Èµ²±¤òÉð´ï¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤Ê¤ª·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¿¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±¥¤¥¸¡Êcv.²Ö¹¾²Æ¼ù¡Ë¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¿¤Î¿´¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬²¼¼ê¤Ê¥ê¥¿¤È¥±¥¤¥¸¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥ë¡¼¥×¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¼¡Âè¤Ë¿´¤òµö¤»¤ëÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤ËÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤Î¤ÏÀäË¾Åª¤ÊÁªÂò»è¡Ä¡ÖÀ¸¤»Ä¤ë¤Î¤Ï°ì¿Í¡×¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥ê¥¿¤È¥±¥¤¥¸¤Ï¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¤¢¤¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤òÇØ¤ËÀï¤¦¥ê¥¿¤ò¡¢STUDIO4¡î¤ÎÈþ¤·¤¤¿§ºÌ¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØALL YOU NEED IS KILL¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«Á´¹ñ10´Û¤Ë¤Æ¸ø³«¡£
