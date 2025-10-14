XG¡¢¡ØCoca-Cola X Fes 2025¡Ù¤Ç°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸ÈäÏª¡¡¹ñÆâ½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¡ÖGALA¡×¤Ç3Ëü¿ÍÌ¥Î»
¡¡HIPHOP¡¿R¡õB¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤¬¡¢11Æü¤È12Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØCoca-Cola X Fes 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£1ÆüÌÜ¤Ë13¶Ê¡¢2ÆüÌÜ¤Ë14¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤È²Î¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Ìó3Ëü¿Í¡Ê2Æü´Ö¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛXG¡ØCoca-Cola X Fes 2025¡Ù¤Û¤«Ãæ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¡¡XG¤Î¿·¶Ê¡ÖGALA¡×¤Ï¡¢YouTubeµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç21¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ±¶Ê¤¬¹ñÆâ¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿¡£²Ã¤¨¤ÆºòÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖUNDEFEATED¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢Âç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ÎCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖMILLION PLACES¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤ò¿ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡XG¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤âÁê¼¡¤¤¤Ç½Ð±é¡£2Æü¤Ë¡ØMDSK MUSIC FESTIVAL¡Ù¡ÊËÌµþ¡Ë¤ÇÌó6Ëü¿Í¡¢4Æü¤Ë¡ØSTRAWBERRY MUSIC FESTIVAL¡Ù¡Ê¹½£¡Ë¤ÇÌó8Ëü5000¿Í¡¢7Æü¤Ë¤Ï¡ØLUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL¡Ù¡ÊßÎ½£¡Ë¤ÇÌó15Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â¡¢¿·°áÁõ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¸å¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎµÞ¾å¾º¥Á¥ã¡¼¥È¥È¥Ã¥×100¤ËXG¤Î³Ú¶Ê¤¬16¶Ê¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖÙµ²»¡ÊDouyin¡Ë¡×¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥É¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤âXG¤Ï¡¢18Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¡¢19Æü¤Ë¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØCelebili Music Festival¡Ù¡¢31Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØSpooky Halloween by Live Nation Electronic Asia¡Ù¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
