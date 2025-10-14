»ÍËü½½»Ô¤Ç²Ð»ö ÁÒ¸Ë¤¬Ç³¤¨¤ë¤â¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤·¡Ú¹âÃÎ¡Û
10·î14ÆüÍ¼Êý¡¢¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»Ô¤ÇÁÒ¸Ë¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶õ¹â¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¹õ¤¤¤±¤à¤ê¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÍËü½½»Ô¶ñÆ±¤Ë¤¢¤ë¿¢Â¼´´É×¤µ¤ó¤¬½êÍ¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¿¢Â¼¤µ¤ó¤¬²Ð»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë1Åï¤òÁ´¾Æ¤·¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë3³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤Î³°ÊÉ¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£