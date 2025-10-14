¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¼ç±é¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥È¤¬¸ì¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¡½¡½9Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÀ©ºî´ü´Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡º£·î10Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤«¤é¡¢ºÇ¶¯AIÊ¼»Î¥¢¥ì¥¹¤È¥¢¥Æ¥Ê¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼ç±é¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥È¤¬¸ì¤ëÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ
¡¡1982Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËCG¤òÆ³Æþ¤·¤¿Ä¹ÊÔ±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è»Ë¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿ÅÁÀâÅªºîÉÊ¡£40Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡È±ÇÁü³×Ì¿¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¡ÈAI¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤È¼ÂÂÎ²½¤¹¤ë¡ÉµÕÅ¾¤Î¹½¿Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊAI¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÅ¾Á÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¤Íè¡£¥Ç¥£¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¼Ò¤Î¸¦µæ¼Ô¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢ÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ä¶¹âÀÇ½AIÊ¼»Î¥¢¥ì¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¡£»×¹Í¡¦ºÆÀ¸¡¦³Ø½¬¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¡¢ÌµÅ¨¤ÎÊ¼»Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ï½ÅÂç¤Ê·ç´Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«29Ê¬´Ö¤Î¤ß¡£
¡¡¤½¤Î¡È29Ê¬¤ÎÊÉ¡É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥³¡¼¥É¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥¤¥ô¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤«¤éÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²¿ÅÙ¤âÊø²õ¤ÈºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥ì¥¹¤Ï¡È»È¤¤¼Î¤Æ¤ÎÊ¼»Î¡É¤È¤·¤Æ¤Î±¿Ì¿¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢¼¡Âè¤Ë¼«²æ¤ò²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢9Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÀ©ºî´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê»£±Æ¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼»Ô³¹¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¿´Éô¤ò6½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌë´Ö´°Á´Éõº¿¤·¡¢¸½¼Â¤ÎÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ë¡È¥È¥í¥ó¤Î¸÷¡É¤òºÆ¸½¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢CG¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤ËÅë¾è²ÄÇ½¤Ê¼ÂÊª¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ©ºî¡£ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇLED¤Î¸÷¤ÎÎ®¤ì¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢±ÇÁüÈþ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶¯¤ÎAIÊ¼»Î¥¢¥ì¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥â¡¼¥Ó¥¦¥¹¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥È¡£¤â¤È¤â¤È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ö¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£¡Ê¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ë1982Ç¯¤Ï¥²¡¼¥à¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ç²è³¦¤Ç¤âµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤¬¸«¤é¤ì¤¿Ç¯¡£±Ç²è´Û¤Ë¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¡È¸¶ÅÀ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥ê¥óÌò¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¤È¤ÎÂÐÖµ¥·¡¼¥ó¤â¿·¤¿¤Ë¸ø³«¡£¥ì¥È¤Ï¡ÖÈà¤ÏÆ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢¶¦±é½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅÁÀâÅª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¶¦±é¤Ë¿¼¤¤´¶³´¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤Î»ØÎá¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢¥¢¥ì¥¹¤È¥¤¥ô¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÎä¹ó¤ÊÊ¼»Î¥¢¥Æ¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥ä¥ó¡Ù¤Î¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡á¥¹¥ß¥¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥Æ¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÈÇ¤Ì³¿ë¹Ô¡É¤Ë¼«¿È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë²áÄø¤ÇÆÈ¼«¤ÎÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²ò¶Ø±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¥¢¥Æ¥Ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¤¥ô¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤ë¶ÛÇ÷¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ï¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¹â½ê¤«¤é¤ÎÍî²¼¤ä¡¢¥é¥¤¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä·ÙËÀ¤ò¶î»È¤·¤¿ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥Æ¥Ê¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀïÆ®ÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÇ÷ÎÏ¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ËÃÃ¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥¸¥ç¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä³ÊÆ®¥·¡¼¥ó¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎWETA Workshop¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤ËÀÖ¤¯È¯¸÷¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥È¥í¥ó¥¹¡¼¥Ä¡£¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤ò¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃåÍÑ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥È¥í¥ó¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ì¿Îá¤ËÇØ¤¯¥¢¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾Ãµî¤·¤í¡ª¡×¤ÈÎäÅ°¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¾ìÌÌ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ç¤Ì³¿ë¹Ô¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤ë¥¢¥Æ¥Ê¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¥³¡¼¥É¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¥¢¥ì¥¹¤È¥¢¥Æ¥Ê¡£¤ä¤¬¤ÆÊª¸ì¤Ï¡¢¥¤¥ô¤¬È¯¸«¤·¤¿ ¡È29Ê¬¤ÎÊÉ¡É¤òÆÍÇË¤¹¤ë±ÊÂ³¥³¡¼¥É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿Í´Ö¤È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥¢¥ì¥¹¤È¥¤¥ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¼Ò¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢AIÊ¼»Î¤¬Ë½Áö¤ò»Ï¤á¡¢AIÀ¤³¦¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¶³¦¤Ï¤µ¤é¤ËÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»È¤¤¼Î¤Æ¤Î±¿Ì¿¤Ë¹³¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¤³¤È¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£AI¤Î¿Ê²½¤È¿Í´Ö¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¸òºø¤¹¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Ï¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼ç±é¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥È¤¬¸ì¤ëÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ
¡¡1982Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËCG¤òÆ³Æþ¤·¤¿Ä¹ÊÔ±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è»Ë¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿ÅÁÀâÅªºîÉÊ¡£40Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡È±ÇÁü³×Ì¿¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¡ÈAI¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤È¼ÂÂÎ²½¤¹¤ë¡ÉµÕÅ¾¤Î¹½¿Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¡È29Ê¬¤ÎÊÉ¡É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥³¡¼¥É¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥¤¥ô¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤«¤éÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²¿ÅÙ¤âÊø²õ¤ÈºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥ì¥¹¤Ï¡È»È¤¤¼Î¤Æ¤ÎÊ¼»Î¡É¤È¤·¤Æ¤Î±¿Ì¿¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢¼¡Âè¤Ë¼«²æ¤ò²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢9Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÀ©ºî´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê»£±Æ¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼»Ô³¹¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¿´Éô¤ò6½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌë´Ö´°Á´Éõº¿¤·¡¢¸½¼Â¤ÎÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ë¡È¥È¥í¥ó¤Î¸÷¡É¤òºÆ¸½¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢CG¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤ËÅë¾è²ÄÇ½¤Ê¼ÂÊª¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ©ºî¡£ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇLED¤Î¸÷¤ÎÎ®¤ì¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢±ÇÁüÈþ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶¯¤ÎAIÊ¼»Î¥¢¥ì¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥â¡¼¥Ó¥¦¥¹¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥È¡£¤â¤È¤â¤È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ö¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£¡Ê¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ë1982Ç¯¤Ï¥²¡¼¥à¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ç²è³¦¤Ç¤âµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤¬¸«¤é¤ì¤¿Ç¯¡£±Ç²è´Û¤Ë¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¡È¸¶ÅÀ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥ê¥óÌò¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¤È¤ÎÂÐÖµ¥·¡¼¥ó¤â¿·¤¿¤Ë¸ø³«¡£¥ì¥È¤Ï¡ÖÈà¤ÏÆ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢¶¦±é½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅÁÀâÅª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¶¦±é¤Ë¿¼¤¤´¶³´¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤Î»ØÎá¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢¥¢¥ì¥¹¤È¥¤¥ô¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÎä¹ó¤ÊÊ¼»Î¥¢¥Æ¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥ä¥ó¡Ù¤Î¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡á¥¹¥ß¥¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥Æ¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÈÇ¤Ì³¿ë¹Ô¡É¤Ë¼«¿È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë²áÄø¤ÇÆÈ¼«¤ÎÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²ò¶Ø±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¥¢¥Æ¥Ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¤¥ô¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤ë¶ÛÇ÷¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ï¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¹â½ê¤«¤é¤ÎÍî²¼¤ä¡¢¥é¥¤¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä·ÙËÀ¤ò¶î»È¤·¤¿ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥Æ¥Ê¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀïÆ®ÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÇ÷ÎÏ¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ËÃÃ¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥¸¥ç¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä³ÊÆ®¥·¡¼¥ó¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎWETA Workshop¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤ËÀÖ¤¯È¯¸÷¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥È¥í¥ó¥¹¡¼¥Ä¡£¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤ò¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃåÍÑ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥È¥í¥ó¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ì¿Îá¤ËÇØ¤¯¥¢¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾Ãµî¤·¤í¡ª¡×¤ÈÎäÅ°¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¾ìÌÌ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ç¤Ì³¿ë¹Ô¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤ë¥¢¥Æ¥Ê¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¥³¡¼¥É¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¥¢¥ì¥¹¤È¥¢¥Æ¥Ê¡£¤ä¤¬¤ÆÊª¸ì¤Ï¡¢¥¤¥ô¤¬È¯¸«¤·¤¿ ¡È29Ê¬¤ÎÊÉ¡É¤òÆÍÇË¤¹¤ë±ÊÂ³¥³¡¼¥É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿Í´Ö¤È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥¢¥ì¥¹¤È¥¤¥ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¼Ò¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢AIÊ¼»Î¤¬Ë½Áö¤ò»Ï¤á¡¢AIÀ¤³¦¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¶³¦¤Ï¤µ¤é¤ËÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»È¤¤¼Î¤Æ¤Î±¿Ì¿¤Ë¹³¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¤³¤È¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£AI¤Î¿Ê²½¤È¿Í´Ö¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¸òºø¤¹¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Ï¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£