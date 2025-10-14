Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤å¤¦¤¬¤ä¡ª¡©¹âÃÎ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡Ú¹âÃÎ¡Û
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹âÃÎ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÕÌîÅì¾®³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ÆÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¹âÃÎ»Ô¤È¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤¬2005Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î14Æü¤Ï¡¢½ÕÌîÅì¾®¤Î5Ç¯À¸¤È6Ç¯À¸¡¦Ìó130¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥×¥«ー¤¬¸òº¹ÅÀ¤òº¸ÀÞ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÆâÎØº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤«¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ó¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤¬±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Î»à³Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£