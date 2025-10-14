ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·Ù²üÁª¼êÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤¦¤Á¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ä¡×CSÁ°Æü²ñ¸«
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤¬14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¤ÎÂÐ·è¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï·Ù²ü¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°éÀ®¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³Í¤Ã¤¿ËÒ¸¶¡ÊÂç¡Ë¤¯¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³¤Ìî¤¯¤ó¡×¤È2¿ÍÌÜ¤âµó¤²¤¿¡£¡Ö²¿¤«¤¦¤Á¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÊâ¤«¤»¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¡¢6»î¹çÀ©¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÁè¤¦¡£