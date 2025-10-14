FCÅìµþ¤¬¡Ö¡ôÌ£¥¹¥¿µ´¥öÅç¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡¡Ì¾Á°¤Ëµ´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ
¡¡µ´¥öÅç¤È²½¤·¤¿¡¢Ì£¥¹¥¿¤ÇÅíÂÀÏº¤Î¸Î¶¿¡¦²¬»³¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£FCÅìµþ¤Ï14Æü¡¢Ì£¥¹¥¿¤Ç10·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²¬»³Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ø¡ôÌ£¥¹¥¿µ´¥öÅç¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¡Èµ´Ãç´Ö¡Ê²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¡Ë¡É¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÅíÂÀÏºÅÁÀâ¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦²¬»³¤«¤é¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÅíÂÀÏº°ì¹Ô¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Î°ìÉô¤Ë¡Öµ´¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ë¡×¡¢¡ÖONI¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò»öÁ°Êç½¸¡£ÀèÃå50¿Í¤ÈÍ§¿Í¡¢²ÈÂ²¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¡Ê1¿Í¤Ë¤Ä¤3¿ÍÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë¡£¿½¹þ´ü´Ö¤Ï21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2¿Í°Ê¾å¤ÇÍè¾ì¤·¤¿¡¢ÀèÃå1000¿Í¤Ëµ´¤Î¹¥Êª¤Ç¤â¤¢¤ë¤ª¼ò¤È¤·¤Æ¡¢FCÅìµþ¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¡ØFC¡¡TOKYO¡¡GOLDEN¡¡ALE¡Ù¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡£