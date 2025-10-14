ÆÃÁÜÉô¡¢´ßÏÂÅÄÁ°»ÔÄ¹¤òÄÉµ¯ÁÊ¡¡¶È¼Ô¤«¤é¼Ú¶â¼ýÏÅ
¡¡ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÈ¯Ãí¹©»ö¤Î¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç·úÀß¶È¼ÔÂ¦¤ËºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤òÏ³¤é¤·¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â·×1900Ëü±ß¤òÄã¶âÍø¡¢ÌµÃ´ÊÝ¤Ç¼Ú¤ê¼õ¤±¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï14Æü¡¢¼ýÏÅ¤È´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡¢¸ø¶¥ÇäÆþ»¥Ë¸³²¤Îºá¤ÇÁ°»ÔÄ¹±ÊÌî¹ÌÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤òÄÉµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£ºßÂð¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¶È¼ÔÂ¦¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤Ï21Ç¯8·î¤È24Ç¯5·î¤ÎÇÛ¿å´É¹©»öÆþ»¥2·ï¤Ç¶È¼ÔÂ¦¤ËÈó¸ø³«¤ÎºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤òÅÅÏÃ¤ÇÏ³¤¨¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤âÆ±³Û¤ÇÆþ»¥¤µ¤»¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÂçºå»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ä¼ÖÃæ¤Ç¸½¶â·×1900Ëü±ß¤ò¼Ú¤ê¡¢ÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â5¡Á6Ç¯´Ö¤ÎÊÖºÑ´ü¸ÂÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¡£