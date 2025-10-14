Èá´ê¤Î½é¾¡Íø¤Ç5ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ HIRO¼ÆÅÄ¡¢¼«¿È¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦ÇòÀ±¤Ê¤ë¤«¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î14Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¿·µ¬»²ÀïEARTH JETS¤ÎHIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç4Àï¤·¤Æ¤Þ¤À¥È¥Ã¥×¤Ê¤·¡£¼ÂÎÏ½½Ê¬¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ë¡¼¥¡¼¤¬ÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛHIRO¼ÆÅÄ¡¢¼«¿È5ÅÙÌÜ¤Î½é¾¡Íø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÆÅÄ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤·¡£Ï¢ÂÐ¤â2Ãå¤¬1²ó¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤Î3Àï¤ÏÁ´¤Æ¥é¥¹¡£¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤â40¿ÍÃæ38°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëM¥ê¡¼¥°¤Î½é¾¡Íø¡£º£ÅÙ¤³¤½ÄÏ¤à¡£
¡¡µÕ¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÃËÀºÇÇ¯¾¯M¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¡¢³«ËëÁ°¤«¤é¤Î½Å°µ¤òÁ´¤Æ¼è¤êÊ§¤¦¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¤Î¤Ó¤Î¤ÓÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¥é¥ó¥¯10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀª¤¤¤¬Áý¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é³«Ëë¤«¤éÏ¢¾¡¤·Àª¤¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡£MVPÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¸å¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£º£Ç¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¶ì¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÃÝÆâ¤¬À¹¤êÊÖ¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¡£
¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤¹¤Ã¤«¤êM¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¿¡£»²Æþ¤·¤Æ¤«¤é2¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Á¡¼¥à¤¬¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÌÀ¤ë¤¯ÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤âÀõ¸«¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¾®Ìö¤ê¤·¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¹µ¼¼¤â¹¹¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ú10·î14ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í38°Ì¡¡¢¥163.0
ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í11°Ì¡¡¡Ü51.9
KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í18°Ì¡¡¡Ü25.1
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í13°Ì¡¡¡Ü38.3
¡Ú10·î13Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü149.1¡Ê22/120¡Ë
2°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü147.5¡Ê18/120¡Ë
3°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü134.4¡Ê18/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü58.9¡Ê16/120¡Ë
5°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¡Ü51.0¡Ê16/120¡Ë
6°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¢¥37.5¡Ê18/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥47.8¡Ê20/120¡Ë
8°Ì¡¡BEAST X¡¡¢¥52.9¡Ê20/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥160.8¡Ê18/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥241.9¡Ê18/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë