¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¥Í¥Ã¥È¹Ó¤ì¤ë¡ÖÁíºÛ¤ò¸å¤í¤«¤é·â¤Ä¤Ê¡×¡ÖÎä¤äÈÓ³Ð¸ç¡©¡×Â¼¾åÁíÌ³Áê¤¬Âç¿Ã²ñ¸«¤Ç¹â»ÔÈãÈ½¡Ö¥³¥á¥ó¥È¹µ¤¨¤ë¡×¤Ï¤º¤¬¢ª¡Ö¤¿¤À¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ç¥É¥«¥ó¡¡¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¶Ä¤ëÄÌ¤ê¡×
¡¡Â¼¾åÀ¿°ìÏºÁíÌ³Âç¿Ã¤¬£±£´Æü¡¢³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¼¹¹ÔÉô¤¬¸øÌÀÅÞ¤«¤éÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÁíÌ³Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡Ö¤¿¤À¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¡ÖËèÆüËèÆü¡¢¾ðÀª¤¬¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤éÅ¸³«¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¢¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÃ¯¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ï¤ê²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÈÖÍ§ÅÞ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¿µ½Å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤äÎ¢¶âÌäÂê¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº»á¤ä¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¤ÎÍ×¿¦µ¯ÍÑ¤â·èÎö¤Î°ì°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Öº£¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Î¤¢¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢³§¤µ¤óÊý¤ÎÉ½¸½¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¡¢ºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ËÅö¤¿¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡ÄÍ§ÅÞ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¾ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤Þ¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¤¿åËß¤ËÊÖ¤é¤º¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£
¡¡¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤éÁíºÛÁªÅöÆü¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÊóÆ»¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Ë¤´°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤ò¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿Ã¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ËÏ¢Î©Éüµ¢¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤È¤¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Èó¾ï¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë»ä¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«Ì±Æâ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁíÁíÍýÊ¬Î¥¡×¡ÖÁíºÛÁª¤ä¤êÄ¾¤·¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀè¤Ë¿µ½Å¤Ë¤¹¤Ù¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Þ¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ç¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÞ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ²ò¾Ã¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÊ¿¼êÂÇ¤Á¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÁû¤®¤Ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÂ¼¾åÁíÌ³Âç¿ÃÌÛ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¡ÖÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¶ô¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¤¢¤é¤¢¤é¡×¡ÖÁíºÛ¤ò¸å¤í¤«¤é·â¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÊ¿¼êÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤£÷¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¼¡´üÆâ³Õ¤ÇÎä¤äÈÓ¤ò¶ô¤¦³Ð¸ç¡Ê¡©¡Ë¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°ìÈÖÎäÀÅ¤Ë¸½¾õÊ¬ÀÏ¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÆâÍÆÆÉ¤á¤Ð¶Ä¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£