ÈïºÒÃÏ¤Î¼£°Â¤ò¼é¤ì ¡Ö±üÇ½ÅÐ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡×·ëÀ® ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë³«»Ï
2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì°Ê¹ß¡¢±üÇ½ÅÐ¤ÇÀàÅð¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤ÈËÉÈÈ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ·Ù²ü¥Á¡¼¥à¡Ö±üÇ½ÅÐ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡×¡£
¸©·Ù»¡ËÜÉô¤ä¡¢±üÇ½ÅÐ¤ò´É³í¤¹¤ëÎØÅç¡¦¼î½§¤Î2¤Ä¤Î·Ù»¡½ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉÈÈ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ª¤è¤½40¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ14ÆüÈ¯Â¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±üÇ½ÅÐ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ç¤Ï¥Ñ¥È¥«¡¼¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡¢ÀÄ¿§¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¼Ö¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¡¢ÃÏ¿Ì°Ê¹ß¡¢Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÀàÅð¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
ÎØÅç·Ù»¡½ð¡¦»³ºê°éÌé½ðÄ¹¡Ö¼£°ÂÌÌ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤È¤·¤Æ¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ê¤ä¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¶¯²½¤·°ÂÁ´°Â¿´¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È±üÇ½ÅÐ2»Ô2Ä®¤Î2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç¤Î·ºË¡ÈÈÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï¡¢233·ï¤È¡¢ÃÏ¿ÌÁ°¤Î2023Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½2ÇÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÈïºÒÃÏ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
