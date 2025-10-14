ÀÐÀî¸©ÆâÆçÄ®¤Ê¤É¤Ç¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¡¢2Æü¤Ë¶âÂôÃÏºÛ¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤­¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸µÒ¤¬°­²½¤·¡¢ÉéºÄÁí³Û¤Ï¤ª¤è¤½4630Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥É¥é¥¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆâÆçÄ®¸þ°Àºê¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥É¥é¥¤¡×¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÂåÉ½¼Ô¤¬ÀèÂå¤«¤éËÜÅ¹¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç°Ê¹ß¡¢ÆâÆçÄ®¤È¶âÂô»Ô¤Ç3Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢2020Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2Å¹ÊÞ¤¬ÊÄÅ¹¤·¡¢ËÜÅ¹¤Î¤ß¤Ç±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢2024Ç¯1·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¸ÜµÒ¤¬Ä®³°¤ËÅ¾½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç½¸µÒ¤¬°­²½¤·¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

2·îËö¤Ë¤ÏËÜÅ¹¤âÊÄÅ¹¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ï9·î18Æü¤Ë¶âÂôÃÏºÛ¤ËÇË»º¿½ÀÁ¸å¡¢10·î2Æü¤Ë¼êÂ³¤­¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

ÉéºÄÁí³Û¤Ï¤ª¤è¤½4630Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£