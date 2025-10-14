17LIVE¡¢¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼»²²Ã¥é¥¤¥Ð¡¼·èÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥êŽ¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤¬¡¢11·î22Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE(°Ê²¼¡¢¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¥ì¥¸¥§¥ó¥º)¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¡Ý¡Ýµæ¶Ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹ßÎ×! ¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤´¶ÎÞ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬½¸·ë! EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï¡Ù¤ò¡¢13Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¡Ý¡Ýµæ¶Ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹ßÎ×! ¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤´¶ÎÞ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬½¸·ë! EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ª¤è¤Ó¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉCF¤ÎÅÁÀâÅªÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤Î¡¢11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ä¥ê¥ô¥¡¥¦¥É¡¢¥À¡¼¥ô¥£¥Ã¥Ä¡¢¥×¥¸¥ç¥ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉCF ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥´¡¢¥°¥Æ¥£¡¢¥Ú¥Ú¤¬ÍèÆüÍ½Äê¤Î¤Û¤«¡¢ÅöÆü¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î´é½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇ§¾Ú¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«»ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢11·î22Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Î¥³¥¤¥ó¥È¥¹Ìò¤ä¸åÈ¾³«»Ï»þ¤Î¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤«¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤È¤Î»£±Æ¤ä¡¢µðÂç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ëCM¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤Ê¤É¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤ª¤è¤Ó3°ÌÆþ¾Þ¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤äÁª¼ê¤È¤Î»£±Æ¸¢¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
