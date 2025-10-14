¿¿ÃæËþ¡¢¤â¤·¤Þ¤¿´ÆÆÄ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¡È¤³¤Î¿Í¤À¤±¤ÏÍß¤·¤¤¡É¥³¡¼¥Á¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÈà¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°ìÈÖÅ¬Ç¤¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¿¿ÃæËþ»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¤â¤·¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó´ÆÆÄ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥³¡¼¥Á¤ËÍß¤·¤¤¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û¡ÖÈà¤¬°ìÈÖÅ¬Ç¤¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡ÖµåÃÄ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é?¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¿¿Ãæ»á¡£
Ê¿°æÍý±û¤¬¡Ö¤â¤·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤À¤±¤ÏÍß¤·¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¡¼¥Á¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤¹?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È°ìÃ¶¤Ü¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£¡¢³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤Æ¤ë»°ÌÚ´ÆÆÄ¡×¤È¡¢»°ÌÚÈ¥»á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¿¿Ãæ»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¡£º£¡¢´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥³¡¼¥Á¶È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤«¤â¤¹¤´¤¤¼è¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢Èà¤¬°ìÈÖÅ¬Ç¤¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÙ¸ýÊ¸¹¨¤¬¡Ö2·³´ÆÆÄ¤â¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¿Ãæ»á¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚ·ú»á¤¬¡Ö¸½Ìò»þÂå¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿¿Ãæ»á¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤â¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¼ò°û¤ó¤Ç¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²óÁÛ¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Í¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ç¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¡¢¼«¿È¤ò´Þ¤á¤¿3¿Í¤ÇÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BS10 Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
